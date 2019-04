La china Yue Tan se impone en el 50 Trofeo Princesa Sofía Iberostar

La windsurfista china Yue Tan ha demostrado un gran dominio en la clase de las tablas del RS:X femenino a lo largo de los seis días de competición y se alzó hoy con el título de vencedora absoluta del 50 Trofeo Princesa Sofía Iberostar. La flamante campeona registró cinco primeros en once pruebas y nunca sumó un resultado de dos cifras.



El 50 Trofeo Princesa Sofía Iberostar se ha despedido hoy de la Bahía de Palma con unas condiciones espectaculares de viento, con rachas por encima de los 20 nudos y olas de más de metro y medio. Las diez mejores tripulaciones de la mayoría de las clases se enfrentaron por las medallas en un campo de regata inhóspito pero los favoritos no se amedrentaron y los podios sufrieron muy pocos cambios. El equipo preolímpico español de vela cosechó de la semana de competición en Mallorca dos medallas de plata, mientras que los grandes vencedores del Sofía Iberostar fueron los regatistas británicos, con ocho metales en total.





"La espera en tierra se nos ha hecho larga pero no hemos perdido la concentración, hemos salido a por todas y hemos conseguido ganar la plata", relataba Xammar tras completar la regata final. "Llevamos cuatro podios consecutivos y este lo hemos sacado sin haber hecho nuestro mejor campeonato, lo que es una muy buena noticia", reconoció el patrón catalán, quien además aseguró que "estaban todos los buenos". "Hoy queríamos navegar sí o sí; salíamos con un extra de motivación sabiendo que era posible ganar la medalla en casa y además contábamos con la ventaja de que no teníamos nada que perder", aseguró el patrón. La otra medalla para España la han conseguido en la clase 49er, que hoy no pudo competir. Las extremas condiciones de viento y ola, que pusieron en apuros a la mayoría de la flota, hicieron que los 49er no tuvieran opciones de navegar. Botín, contento con la plata, hizo un balance positivo de su paso por Mallorca.