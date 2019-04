Mandiola: "Partido a partido, no hace falta que haya venido Simeone para decirlo"

"Partido a partido, no hace falta que haya venido Simeone para decirlo", ha señalado este mediodía, tras el entrenamiento en Son Malferit, Manix Mandiola. El técnico del Atlético Baleares, que el domingo juega en Teruel, no piensa más allá de este encuentro: "A estas alturas los puntos valen lo mismo pero cuestan más sacarlos y el Teruel los necesita para evitar la barrera de bajar".



"No somos mejores que nadie, pero tampoco nadie nos pasa por encima. El partido será igualado, hay diferencias respecto al fútbol de la semana pasada. Veremos quién se impone", ha indicado el preparador vasco, que ha agregado que "cada vez cuesta más" hacerse con los puntos. "Todavía no habrá resultados sorpresas, cuando queden tres partidos sí. Todo el mundo se juega algo", ha recordado.



"Últimamente los equipos jugamos 80 minutos y los 10 finales somos más prudentes. No hay tiempo para reaccionar, no hay margen", ha explicado Mandiola, que ha añadido sobre el plan para Teruel: "Nuestra dinámica defensiva y atacante es diferente a la ida, donde quedamos 4-3; hemos apuntalado la parte de atrás, pero para ganar tendremos que ir a marcar. Ahora rentabilizamos mejor los goles, hemos mejorado". "Cuesta darle forma a lo que pretendes en el fútbol, los equipos que hacen más puntos en la segunda vuelta van a más, las casas se construyen desde abajo", ha agregado.



"Tenemos que ir sumando puntos, unos 4-5 para asegurar el playoff y acercarnos a los 70 para ganar la liga. Cuanto antes los saquemos mejor", ha reconocido, para admitir que el equipo aspira a lo máximo: "Los jugadores dicen que quieren ser campeones porque se les pregunta; todos quieren ser campeones. Está muy bien que quieran ser ambiciosos y si funciona, pues mejor".



El regreso de Samuel ha sido la buena noticia de la semana. Cuando el resultado no es el mejor normalmente te acuerdas de los que no están, pero eso no me vale, es ventajista pensar que no tuvimos a Samuel contra el Ebro", ha incidido sobre la importancia en el equipo del británico. Igual que Villapalos, que no viajará por sanción: "La baja de Alberto es importante porque nos da un equilibrio, pero saldrá otro; nuestro fuerte está en el grupo".



Por último, ha alabado la temporada del central Vallori. "Su rendimiento en el campo es espectacular; la gente tienen mucha confianza con él, transmite seguridad en el campo, es el líder de la defensa. Tener gente con experiencia y que no le pueda la presión y tenga tranquilidad nos viene bien", ha concluido Manix Mandiola.





?? @TeruelCd encantados de visitar el ?? de Pinilla



?? En la ida fue un partidazo no apto para cardiacos ??



?? Este domingo vuelven "Los amantes de Teruel"#TeruelATB ???? pic.twitter.com/IRx6WhoB8v — CD Atlético Baleares (@atleticbalears) 4 de abril de 2019

https://twitter.com/atleticbalears/status/1113807001182711808