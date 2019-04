Calles cortadas en Palma por la Carrera solidaria Fundación Rafa Nadal este sábado

El barrio de Nou Llevant sufrirá cortes de tráfico y tendrá varias calles cortadas con motivo de la celebración de la Carrera solidaria en beneficio de la Fundación Rafa Nadal. Las carreras, para las que hay alrededor de medio millar de inscritos, comenzarán a las 10:00 horas, pero desde las 07:00 estarán cortados los accesos. Hasta las 15:00 horas. Además, no se puede aparcar en las calles donde se desarrolla la pruebas.

La salida de las tres carreras previstas es en el Palacio de Congresos de Palma (C/. de Felicià Fuster, 10) y la meta está situada en el Centro Fundación Rafa Nadal (C/. Brotad, nº 33 de Palma).

El cierre al tráfico afecta principalmente a dos de las entradas a Nou Llevant. La primera es en la que se accede desde el aeropuerto, por la autopista, justo antes del Palau de Congressos (C/. Puerto Rico). La segunda, la entrada que llega desde la Vía de Cintura (desde la rotonda de Can Blau, al lado del Estadi Balear) y que también da acceso la Soledat (C/. Barranquilla).

Las calles cortadas al tráfico (tampoco se puede aparcar) son las de Felicià Fuster (donde está el Palau de Congressos), C/. Callao, el tramo de Puerto Rico hasta Avinguda de México, de ahí hasta C/. Bogotá, C/. Barranquilla, C/. Façana (que da acceso al Parc de Can Palou) y C/. Brotard (donde está el Centre Fundació Rafa Nadal).