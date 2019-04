Toni Nadal: "Rafa no es un tenista, es un lesionado que juega a tenis"

Toni Nadal sorprendió con sus declaraciones cuando fue preguntado, en una entrevista publicada este martes por el diario económico Cinco Días, acerca de la relación entre su sobrino y Carlos Moyá, que le ha sustituido en el cargo de entrenador. "Lo más importante es que se aprecian y respetan mutuamente, algo muy necesario. Y Rafel quiere seguir jugando, a pesar de sus problemas físicos. Hasta cuándo, quién sabe. Quizá dos o tres años más. Yo lo que digo es que Rafel no es un jugador de tenis, es una persona lesionada que juega al tenis, y eso es muy difícil", afirmó.

El mentor del campeón de ochenta títulos ATP fue claro al ser preguntado acerca de la clave del éxito de Nadal. "El éxito no es ganar Roland Garros o el US Open, el éxito es mejorar. Ganar un Grand Slam no depende solo de mí, también de mis contrincantes. No sé si habrá uno o dos Federer en el torneo, o si habrá cinco Djokovic en la pista. El saque de Federer, la respuesta de Djokovic, no dependen de mí. Yo tengo que preocuparme de lo que depende de mí, de lo que puedo mejorar, y eso es el éxito. Por eso uno tendrá éxito siendo el mejor del mundo y otro lo tendrá siendo el número 100. Uno lo tendrá siendo dueño de Zara y otro regentando una tienda pequeña. El éxito es la tranquilidad de saber que has hecho las cosas que estaban a tu alcance", reflexionó.

Toni, que ahora dirige la Rafa Nadal Academy, desveló que incidió mucho en el aspecto mental para mejorar el rendimiento desde niño del actual número dos del mundo: "Yo podía mentirle, engañarle, suavizar una situación complicada, pero en la pista se iba a encontrar con la realidad. Yo podía decirle que Federer tenía peor saque que él. Pero Federer seguro que no le iba a mentir. Me esmeré más en educar el carácter de Rafel que sus habilidades. Los buenos golpes te hacen ganar puntos, pero es el carácter el que te hace ganar partidos y torneos".

Y sobre la próxima generación de jugadores, Toni se mostró crítico. "Los jóvenes del tenis son buenos, pero en general tienen menos compromiso. Yo he visto jugar a varios jóvenes y luchar poco, y he visto perder a Rafel, a Djokovic, a Federer, pero nunca sin dar lo máximo. Por eso, cuando nosotros llegamos al circuito los mejores tenían entre 21 y 23 años. Ahora los mejores tienen 29, 30, 32 o 37 años", subrayó.