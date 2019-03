Manix Mandiola: "Parece que ahora los puntos valen más"

Mandiola no se marchó muy contento al vestuario en el descanso.

Mandiola no se marchó muy contento al vestuario en el descanso. guiemsport/atb

Manix Mandiola no estaba demasiado decepcionado tras dejar escapar dos puntos de Son Malferit. El Atlético Baleares cedió su segundo empate en casa en lo que va de temporada, tras un duelo en el que sus jugadofres no fueron mejores en medio partido. "Todo lo que sea sumar cuando no se puede ganar, bienvenido sea", sentenció el entrenador vasco, que recordó las dificultades que tienen todos los equipos para ganar en este tramo del campeonato: "Parece que ahora los puntos valen más porque quedan pocas jornadas, hoy –en referencia a los encuentros disputados ayer al mediodía– nadie marcó en ningún partido durante la mañana".

"Ha habido dos partes. En la primera han estado ellos mejor que nosotros y lo tuvieron de cara", reconoció Manix Mandiola, que destacó la superioridad de su equipo tras el descanso: "En la segunda hemos sido mejores, sin llegar a tener ocasiones claras, pero dominando, con el peso del partido y con llegadas que te dejan con pena... pero todo lo que sea sumar cuando no se puede ganar, bienvenido sea".

"Nos ponemos los retos de ganar siempre, en el día a día, para ambicionar el premio gordo. Vamos a pensar en positivo", indicó el técnico vasco, que recordó que durante la semana ya advirtió de la dificultad de superar al Ebro. "Nos ha costado, sabíamos la teoría de este partido; muy poco reconocido y agradecido, mucha pelea", señaló antes de explicar su once de ayer: "Hemos salido con Canario y tres delanteros y ellos tienen nivel". "Para mí Fullana es titular en el equipo. Su suplencia es porque damos confianza al equipo, la semana pasada estuvo sólido y quiero a todos vivos. Con la salida de Fullana ya el partido era otro; hemos puesto más fútbol, hemos tenido mayor fluidez€ Sabía que en el partido poco se iba a jugar y que habría mucho contacto. Y cuando la gente se va cansando, era el momento de jugar", indicó. "También echamos de menos a Samuel", agregó, y afirmó que Yelko "estaba fuera porque no caben todos; tiene protagonismo y nos está dando cosas". Por último, destacó a Klaus: "Las sensaciones que trasmite Carl son buenas, mantiene otro partido la portería a cero y eso es un estímulo".