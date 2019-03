Ajustada victoria del 'Airlan Aermec'

El 50 Trofeo Princesa Sofìa de cruceros y monotipos concluyó ayer con la victoria de seis barcos que llegaron como líderes a la última jornada. El viento del este, inestable en intensidad (de 6 a 13 nudos) y dirección (de 65 a 80 grados), fue el más complicado de los tres días de competición, en la que han tomado parte 62 barcos. No hubo sorpresas en la última parte del recorrido pero sí emoción en la clase ORC 1. El 'Airlan Aermec', del armador Juan Cabrer y patroneado por Teo Modul, se impuso pese a quedar empatado a 7,5 puntos con el 'Modul', gracias a que se adjudicó la última regata. El 'X37' de Cabrer logró sumar su último gran triunfo en categoría ORC 1, tras varios años en la élite de las competiciones de crucero. La embarcación será sustituida en unas semanas por un 'Dehler 38' con el que el equipo mallorquín confía en mantener la racha de buenos resultados de los últimos años. En ORC 2 no hubo sobresaltos. El 'Noctiluca', de Miquel Capllonch, se mostró bastante superior a sus rivales, especialmente en las dos últimas jornadas. El 'Tres Mares', de María Campins, del Club Nàutic S'Arenal, obtuvo hoy sus peores resultados (un segundo y un tercero, en contraposición a las tres victorias parciales anteriores), pero no tuvo problemas para alzarse con el triunfo en ORC 3-4. La mayoría de la flota internacional se concentró en las clases Dragon y Viper, donde vencieron barcos británicos: el 'Debutant', de Ivan Bardury, un velero de aspecto clásico pero grandes prestaciones, dobló en puntos al segundo clasificado. En J80, el 'IBO', de Javier Chacártegui, se paseó por el campo de regatas por tercer día consecutivo. Nueve victorias en otras tantas regatas son la prueba elocuente de la superioridad del barco de s'Arenal, al que no llegaron a inquietar en ningún momento.