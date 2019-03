Márquez no muestra piedad

Marc Márquez (Repsol Honda) humilló a todos sus rivales al vencer el Gran Premio de Argentina de MotoGP con una facilidad pasmosa y prácticamente desde que se apagó el semáforo en el circuito de Termas de Río Hondo.



En cuanto a la participación mallorquina, Jorge Lorenzo (Honda) terminó duodécimo y Joan Mir (Suzuki) tuvo que retirarse a cuatro vueltas del final de la carrera en Termas de Río Hondo.



La victoria de Márquez, la primera de la temporada, le permite también situarse líder del campeonato al concluir el italiano Andrea Dovizioso (Ducati), que había ganado la carrera inaugural de Qatar, en la tercera plaza, por detrás de Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1).



El catalán es ahora líder delMundial con 45 puntos, cuatro por delante del segundo Dovizioso y catorce por encima de Rossi, tercero en la clasificación tras dos pruebas disputadas.



Márquez, el más rápido de entrenamientos, no quería dejar pasar la oportunidad de demostrar que en termas, al igual que en Austin, es prácticamente imbatible si no hay ningún problema y lo demostró desde el mismo momento en que se apagó el semáforo, con un ritmo endiablado al que ninguno de sus rivales pudo acercarse.



El ritmo inexorable del piloto de Honda dejó claro que no había nada que hacer en Termas de Río Hondo, la victoria era del piloto de Repsol y sólo restaba por conocer quiénes le acompañarían en el podio.



Casi nadie dudó de que Rossi intentaría en algún punto del trazado superar a su rival para mejorar su clasificación.



Fue en la última vuelta, la misma en la que se iban por los suelos el italiano Franco Morbidelli (Yamaha) y el catalán Maverick Viñales (Yamaha), que pugnaban por la séptima posición, cuando Rossi doblegó a Dovizioso para hacerse con la segunda plaza.



Lorenzo, que consiguió salir desde la cuarta línea con el duodécimo mejor tiempo, sucumbió al apagarse el semáforo y en la primera vuelta se vio relegado a la última posición.



El isleño se vio obligado a remontar para acabar duodécimo pero a casi medio minuto del vencedor. Una carrera para olvidar para el cinco veces campeón del mundo.



Joan Mir, que no estuvo demasiado acertado en esta ocasión con su Suzuki GSX RR, cometió un error que le hizo salirse de pista en la vigésimo segunda vuelta.



Fue en ese momento en el que miró su rueda trasera y optó por entrar en su taller a cuatro del final de la prueba.



En el caso de Tito Rabat (Ducati) aguantó como pudo los ataques de Jorge Lorenzo en su remontada pero, cuando este le pasó en la decimosexta vuelta, intentó quedarse a su rebufo y acabó por los suelos aunque sin sufrir daños físicos de consideración.



Hello! Just want to thank everyone for your great support, I really appreciate it! I'm on my way to Barcelona for an immediately surgery and we'll see if we can arrive to Austin! I'll do my best to be there!! Thanks everyone again! See you soon!! @MotoGP @pons_racing pic.twitter.com/tskh27MXsI