El Iberojet Palma invita a soñar

Un nuevo recital del Iberojet Palma confirma el Palau de Son Moix como un fortín para batir a los grandes, obteniendo la sexta victoria consecutiva en casa tras vencer por 79 a 65 contra el Melilla. La actuación de los locales dejó bloqueado al conjunto rival. El triunfo permite a los mallorquines escalar hasta la sexta posición, a una victoria del cuarto y a una derrota del décimo.

Los verdinegros volvieron a exhibir, una vez más, una férrea defensa que frenó al completo el ataque del Melilla, que no consiguió derribar el muro mallorquín y no anotó su primer tiro hasta el minuto seis. De hecho, los mallorquines firmaron un parcial de salida de 13 a 0. Los visitantes se encomendaron a Agada para no dejar escapar el partido en el primer periodo, 19 a 10.

Los verdinegros mantuvieron su nivel de concentración y de acierto gracias al buen análisis realizado del rival. El técnico Félix Alonso tuvo una solución para cada sistema defensivo de los rivales y dejó el balón a buen recaudo haciendo coincidir en pista a los directores de orquesta Hernández, Quintela y Bivià. Asimismo, el 7 de 12 en triples también ayudó para concluir la primera mitad con un 43 a 30 a favor.

Tras el descanso, la defensa de los mallorquines provocó una nueva sequía anotadora de cuatro minutos y medio que castigó a los melillenses con otro parcial en contra de 13 a 0. El Melilla seguía desconectado y los mallorquines establecían su máxima ventaja del partido dominando por 27 puntos. Los dos mil quinientos aficionados acariciaban la victoria con cánticos al final del tercer cuarto, 65 a 39. El resultado tan aplastante relajó a los locales y motivó a los melillenses para intentar salvar el average de la ida de 12 puntos.

La emoción del encuentro reapareció en la última posesión cuando el Melilla tuvo la oportunidad de evitar perder el average con un triple sin éxito y los verdinegros se adjudicaron el average y un nuevo triunfo, por 79 a 65, que le permite escalar a la sexta posición. El próximo rival del Iberojet Palma será el Granada, séptimo en la clasificación, en un encuentro en plena lucha por el factor cancha para los play-off.