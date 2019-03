Francina JS también triunfa en el 'Premi Hivern' de Son Pardo

La desangelada reunión de hoy del Hipòdrom Son Pardo ha permitido a la yegua mallorquina Francina JS, con Guillem Riera, conquistar su décima victoria en sus 13 últimas carreras disputadas desde finales de septiembre del 2018. Un importante registro al que la representante de la Cuadra Sa Marina ha llegado con su éxito en la prueba estelar del programa. Un 'Premi Hivern' que ha dominado de principio a fin Francina JS, aunque lo ha comprometido con un tropiezo a unos 150 metros de meta, que a punto ha estado de provocar su desmontada.

Rodando a un discreto promedio kilométrico de 1:18'0 minutos sobre 2.150 metros, Francina JS se ha confirmado como la dominadora actual de su promoción. A su estela ha finalizado Fuck me I'm Famous, con Toni Frontera, tras economizar esfuerzos en todo momento y mantenerse siempre a rebufo de la vencedora. Y la tercera plaza ha sido para Far West VX, el único que ha apostado por rodar 'a dos' durante algunos tramos.

Igualmente, la prueba para potros de tres años ha registrado el triunfo de un hijo del campeón internacional Maharajah, como es el caso del artanenc Garajadi CL, con Guillem Andreu a sus riendas y rodando a un promedio de 1:20'7 minutos.

Por su parte, Sebastià Melis, con el caballo francés Amadeo Jenko, ha ganado la prueba para aprendices, por delante de Vif Ocean, dirigido por Tomeu Llobet Bordoy. Mientras que Es Gonyador de Font, con Joan Bauzá, ha registrado el mejor crono de la sesión, rodando a 1:16'6.

PREMI LIN HANOVER

1ª Carrera, 2.150 m/A. (1.100 euros)

1. FOX BOURBON (Toni Vidal) 1:19'9

2. D'Urania (J. Carreras) 1:19'9

3. Fantasy Gangster CM (M.A. Binimelis) 1:19'9

4. Elegant de Mito (M.A. Coll) 1:19'9

5. Fortuna Duran (B. Mascaró) 1:20'1

PREMI HIVERN

2ª Carrera, 2.150 m/A. (3.000 euros)

1. FRANCINA JS (Guillem Riera) 1:18'0

2. Fuck me I'm Famous (A. Frontera) 1:18'1

3. Far West VX (A. Riera B) 1:18'1

4. Futur Duran (B. Mascaró) 1:18'2

5. Fast Jet SS (M.A. Martí) 1:18'6

PREMI MARTEL

3ª Carrera, 2.150 m/A. (1.500 euros)

1. GARAJADI CL (Guillem Andreu) 1:20'7

2. Gato Pérez (A. Vaquer S) 1:21'1

3. Gitana Grandchamp (A.M. Costa) 1:22'3

4. Grama Real B (B. Fuster) 1:20'7

5. Gentelman (B. Mascaró) 1:22'5

PREMI VELVET BLAI

4ª Carrera, 2.150 m/A. (1.400 euros)

1. ES GONYADOR DE FONT (Joan Bauzá) 1:16'6

2. Diva CL (G. Andreu) 1:16'7

3. Cadiva CL (A. Valls) 1:17'1

4. Dominant (A. Frontera) 1:17'2

5. Dixie SS (M.A. Martí) 1:17'2

PREMI APRENENTS

5ª Carrera, 2.150 m/A. (1.300 euros)

1. AMADEO JENKO (Sebastià Melis) 1:17'7

2. Vif Ocean (B. Llobet B) 1:17'9

3. Azur of Life (Ll. Febrer) 1:18'3

4. Volcan de Belaise (C. Roig) 1:18'3

5. Artiste Charentais (A.M. Costa) 1:18'5

PREMI COMILONA

6ª Carrera, 2.150 m/A. (1.200 euros)

1. EVER DOS (Pilar Estelrich) 1:18'1

2. Duccio d'Escafi (B. Llobet) 1:18'4

3. Donya Margalida (P. Sebastiá E) 1:18'4

4. Evolet (M. Amer) 1:18'5

5. Elite Suyal (B. Riutort) 1:18'5