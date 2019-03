Paula Barceló: "En el Sofía un buen resultado sería estar en las mangas de la Medal Race"

Con los planes fijados en Tokio 2020. Palmesana, de 23 años, representante del Club Nàutic s'Arenal y con la carrera de medicina aparcada tras superar su cuarto curso. Así es la principal aspirante de la vela mallorquina a disputar los próximos Juegos.

Doble campeona mundial juvenil en la clase de los 470, Paula Barceló (Palma, 1996) ha aceptado el reto de buscar la clasificación para los Juegos de Tokio 2020 que no hace ni un año le propuso la campeona olímpica Tamara Echegoyen, con la dificultad añadida de cambiar de especialidad y embarcarse en el principal barco español de los 49er FX.

P ¿Qué objetivos tienen en su participación en el 50 Trofeo Princesa Sofía Iberostar?

R ¡ Uff ! Dependerá mucho de las condiciones de navegación de los próximos días. Nuestro entrenador siempre nos dice que el primer objetivo siempre debe ser navegar bien y que si lo conseguimos después tenemos posibilidades de estar arriba. Un buen resultado sería entrar en una Medal Race, despues de que en la Copa del Mundo de Miami nos quedásemos sin opción de ello. No estamos ahora mismo para hacer un podio, porque no tenemos capacidad para lograrlo.

P ¿Cuál es su programa previsto para lograr la clasificación para estar en Tokio 2020?

R Este año dependerá esencialmente del Mundial, que se disputará en diciembre en Nueva Zelanda. Hasta allí las regatas que disputemos serán de preparación y aprendizaje. Al final lo puedes hacer muy bien antes, pero si en el Mundial no lo haces bien no consigues la plaza y no hay becas. Por eso el objetivo principal este año pasa por estar bien en el Mundial. Y si hay plaza después habrá un proceso de selección interna entre los equipos españoles.

P ¿Y consideran que tienen opciones reales de clasificación?

R Espero que sí y por eso he vuelto a navegar y estoy en el equipo español preolímpico. Es más, estoy completamente convencida de ello. Si no no estaría aquí y no hubiese parado mis estudios de medicina. Tan convencida estoy que incluso creo que además de estar en Tokio tendremos la oportunidad de hacer un buen papel en los Juegos Olímpicos. Y eso que somos un equipo nuevo, en fase de adaptación, aunque las cosas considero que siguen un progreso positivo y que van bien.

P ¿Quiénes serán sus principales rivales en España y entre los equipos de otros países?

R Hay otras chicas españolas que también están navegando muy bien con los 49er FX. Especialmente una regatista gallega y una tripulación catalana. A nivel internacional destacan especialmente los equipos brasileños, aunque la verdad es que hay bastantes equipos que son muy fuertes.

P ¿Cómo ha sido su adaptación a la clase de los 49er FX?

R Complicada y muy exigente a nivel físico. Es una clase en la que el tripulante juega roles más importantes que en la de los 470, ya que es el encargado de llevar la vela mayor y esa función es esencial para mantener la estabilidad del barco. Y todo eso te impone una gran compenetración con el patrón para lograr que el barco navegue rápido. Ha sido duro. He tenido que ir mucho al gimnasio para reforzarme. Trabajar mucho más el físico que antes y sacrificarme más que nunca. Y es que se trata de un barco que a nivel físico te exige mucho más que el 470.

P Usted es hoy por hoy la única regatista mallorquina con posibilidades de clasificación para los próximos Juegos Olímpicos. ¿Es una presión extra?

R No lo entiendo así. Es así, pero sin presión. Si me clasifico para estar en Tokio muy bien y si no llego que siga y que otro mallorquín lo logre lo más rápido posible. Pero en ningun caso es una presión, ni un problema.

P ¿Considera que la Bahía de Palma es el mejor campo de regatas del Mundo?

R Sí, por supuesto, sin ninguna duda. Primero porque se trata de mi casa y después por que normalmente presenta unas condiciones extraordinarias para la navegación a vela. Ahora mismo llevamos tres semanas entrenando en Palma para el Sofía y todos los días hemos podido salir a navegar con viento y muy buen tiempo.

P La vela mallorquina femenina vive un gran momento con sus éxitos y los de Aina Colom y Maria Perelló. ¿Tiene secreto?

R La clave está en que las tres somos del mismo club, el de s'Arenal. Donde, ademas de realizar un gran trabajo con la base, te inculcan unos grandes valores y conocimientos. Ese es el secreto.