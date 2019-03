El francés Vipiteno vence en Manacor rodando a una media de 1:15'8 minutos

El caballo francés Vipiteno, entrenado y conducido por Jaume Fluxá, ha ganado hoy la carrera estelar de la reunión del Hipòdrom de Manacor. Un 'Premi Sosalito' en el que el representante de la Quadra Can Toni se ha impuesto registrando un crono de mucho mérito. Un promedio kilométrico de 1:15'8 minutos sobre un recorrido de 2.375 metros. Tras rodar en cabeza de pelotón en todo momento, Vipiteno ha conquistado su tercera victoria en Mallorca, con apenas cinco carreras disputadas en la isla.

Por su parte, Antònia Vaquer se ha impuesto en la primera pueba puntuable para el Torneig de Dames, tras dominar de punta a punta la carrera que ha disputado a las riendas del caballo mallorquín Deco SAS.

Entre los conductores más destacados en la reunión de Manacor ha destacado especialmente Toni Valls, con dos victorias. Un doblete que el profesional de Campos ha firmado con sus triunfos a las riendas de Friky Power y Elite de Sa Cova.

PREMI MASSINA

1ª Carrera, 2.375 m/A. (700 euros)

1. FRIKY POWER (Toni Valls) 1:20'8

2. Filipo Vic (A. Vaquer S) 1:21'3

3. Foto Garrigó (M.J. Barceló) 1:21'6

4. Biulona d'Ite (A. Frontera) 1:21'7

5. Físic GV (M. Grimalt) 1:21'8

PREMI ELISABET

2ª Carrera, 2.375 m/A. (700 euros)

1. ESPIRENENCA (Toni Miquel) 1:21'4

2. Estel de Sa Coma (A. Valls) 1:21'4

3. Furia des Nells (A. Massot) 1:21'4

4. Flaubert (Jl. Santandreu) 1:21'5

5. Black Alone (F. Andreu) 1:21'9

PREMI TROT MONTAT

3ª Carrera, 2.050 m/A. (900 euros)

1. ATHOS PIERJI (Maria Riera M) 1:17'0

2. Aldebarán G (E. Sáez) 1:17'2

3. Ultra du Louet (M. Amer) 1:17'8

4. Voyou de Jaho (M.L. Cladera) 1:17'9

5. Titan du Ferron (M. Servera) 1:18'0

PREMI CLUB DE DAMES

4ª Carrera, 2.375 m/A. (800 euros)

1. DECO SAS (Antònia Vaquer S) 1:19'7

2. Bon Riezais (Jul. Pons) 1:19'7

3. Avatar (A.M. Costa) 1:19'9

4. Derby du Vivier (M. Riera M) 1:20'0

5. And Only Visais (C. Riera M) 1:20'1

PREMI TACHE NOIR

5ª Carrera, 2.375 m/A. (800 euros)

1. ELITE DE SA COVA (Toni Valls) 1:17'3

2. Enigmàtic FA (J. Riera S) 1:17'4

3. Fupala Prim RV (A. Vaquer S) 1:17'8

4. Don't Go (D. Oliver) 1:18'0

5. Cacique del Norte (J. Nadal M) 1:18'1

PREMI JUNITA

6ª Carrera, 2.375 m/A. (1.000 euros)

1. DESIG D'HEROÏNA (Guillem Riera) 1:18'5

2. Camelot Silva (J. Bauzá) 1:18'7

3. Cristian de Font (A. Gómez F) 1:18'7

4. Brok (M.A. Coll) 1:18'8

5. Charlotte SAS (A. Riera B) 1:18'8

PREMI SOSALITO

7ª Carrera, 2.375 m/A. (1.000 euros)

1. VIPITENO (Jaume Fluxá) 1:15'8

2. Vulcain du Goutier (F. Andreu) 1:16'3

3. Vezio Piya (A. Riera B) 1:16'5

4. Alive Madrik (A. Cívico) 1:16'9

5. Tornado Dream (A. Gómez F) 1:17'1