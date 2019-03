Félix Alonso: "Fran Guerra está siendo víctima de provocaciones"

El Iberojet Palma ha emprendido el vuelo en esta segunda vuelta, con un Fran Guerra compitiendo a gran altura e imparable para los rivales. En este sentido, el entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, declaró ayer que los equipos rivales de los mallorquines están apostando por un juego sucio para intentar sacarle de los partidos. "Fran Guerra está siendo víctima de alguna que otra provocación, a la que está respondiendo de forma impecable", apuntó el técnico leonés en su rueda de prensa previa al duelo que este domingo les enfrenta al Melilla en Son Moix (18:00 horas).

Sobre el gran momento individual del pívot Fran Guerra, el Félix Alonso señaló que está siendo "el puntal del equipo" y que ha dado un paso hacia adelante para liderar al grupo. "No estamos viendo a un jugador que solo sabe anotar, sino a un jugador con la capacidad de hacer muchas más cosas de las que veíamos al principio. Ya no le hace falta anotar para jugar bien. Defensivamente está muy intenso y duro", valoró.

Sin duda alguna, cuando un jugador de la calidad fde Fran Guerra calidad atraviesa un gran momento individual, se convierte en una pesadilla para las defensas rivales, que tratan de provocarle con el objetivo de minimizar su rendimiento. "Los equipos contrarios saben que él a veces ha tenido esas reacciones y son conscientes de la importancia que tiene Fran para nosotros", manifestó el entrenador.

Sobre la difusión de la acción ante el Ourense, Alonso sostiene que es "una campaña mediática contra Guerra premeditada" y que otros altercados que ocurren en la LEB Oro no aparecen en esos medios. Además, el entrenador leonés zanjó el tema depositando su total confianza en su jugador, porque trabaja para controlar su temperamento. "En otro momento de la temporada me hubiese planteado sustituirle para tranquilizarle y el otro día ni tan siquiera me lo planteé", indicó.

De cara al partido ante el Melilla, Félix Alonso destacó el control del ritmo como la clave para el triunfo. "Ofensivamente trataremos de tener el ritmo de partido, porque ellos hacen muchos cambios de defensa individual y zonal para generar bastante confusión y conseguir paralizar al ataque", concluyó el técnico, que de conseguir una nueva victoria podrá soñar con el factor cancha para los play offs.