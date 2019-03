Batacazo del Palma Futsal

El Palma Futsal ha dado esta tarde un paso atrás en su objetivo de alcanzar la tercera o cuarta posición en un encuentro en el que no le ha sonreído la suerte de cara a portería y en el que el cúmulo de contratiempos han penalizado en exceso a los de Vadillo ante el Peñíscola (3-2). El conjunto valenciano ha apostado por una presión defensiva alta que incomodó a los mallorquines que, aunque no conseguían acercarse con peligro a la portería rival, llevaban el control del juego. No hubo muchos sobresaltos en los últimos instantes de la primera mitad y los jugadores se marcharían a vestuarios sin conseguir abrir la lata.

Tras el descanso se reanudaba el juego sin ocasiones claras. No acababa de sentirse cómodo el Palma Futsal y más después de que Vadillo se viera obligado a sustituir a Barrón por Sarmiento por problemas físicos. Sin tiempo para que el argentino entrara en calor la escuadra de Castellón daba la primera estocada con el gol de Peiró. El Palma vivía los minutos más delicados.

Si la situación ya estaba lo suficientemente delicada, el conjunto balear cometía la quinta falta acumulada cuando todavía quedaban doce minutos para la finalización del encuentro. Además, el balón no quería entrar. Bruno Taffy dispuso de una gran ocasión que el guardameta rival, Molina, conseguía desviar con una gran mano. Le costó caro a los isleños la situación de entrar en bonus tan temprano porque a diez minutos del final Mati Rosa cometía una nueva falta que se penalizaba con un doble penalti que definió Raúl Gómez. Sin tiempo para asumir el segundo tanto. Xavi Cols seguía ampliando la ventaja para los de la Comunidad Valenciana.

Vadillo respondía con un tiempo muerto en el que decidía poner portero-jugador sobre la cancha en busca de la remontada. El Palma buscaba elaborar los ataques en superioridad para tratar de meterse en el partido. El primer gol no llegó hasta a dos minutos del final en las botas de Mati Rosa. Los verde pistacho no se rindieron y Catela hacía creer en la épica con un tanto a 57 segundos del final. Y cerca estuvo de producirse la igualada porque en la última acción del partido Lolo se sacó un gran disparo que buscaba la escuadra rival pero Molina, con una gran mano, evitaba el tanto del empate y rompía, así, una racha de tres triunfos consecutivos y complica el objetivo del factor cancha en el play-off .