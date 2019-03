Toni Nadal en el Hormiguero: "Ahora que me he ido Rafa Nadal juega mucho mejor"

Toni Nadal, tío y exentrenador de Rafa Nadal pasó anoche por el Hormiguero y reveló porqué dejó de ser el preparador del manacorí: "Entendí que mi trabajo estaba hecho. Creí que estaba muy bien guiado por Carlos Moyá y entendí que yo estaría mejor en la Academia y a mí me gusta trabajar con los chicos jóvenes y eso es lo que estoy haciendo".

El director de la Academia Rafa Nadal y colaborador de la Fundación Lo que de Verdad Importa, charló con Pablo Motos y explicó algunas anécdotas sobre su larga experiencia como entrenador del tenista manacorí. Toni Nadal quitó importancia a su trabajo y señaló a su sobrino como principal artífice de su éxito: "Creo que es Rafa el que se puso ahí arriba y no yo. Yo tengo tres características: la primera es que soy tio de Rafa Nada, es más fácil ser entrenador suyo. Tuve la suerte de tener un gran jugador, lo que me hizo ser un gran entrenador. Y la tercera, nosotros los mallorquines miramos mucho el dinero y yo era el entrenador más barato del circuito y mi sobrino decía "por lo que cobra, que siga", señaló Toni Nadal. "Lo peor es que ahora que me he ido juega mucho mejor".

Toni Nadal reflexionó sobre la importancia de gestionar la frustración y sobre la clave del éxito, al menos en el mundo del deporte: "Lo que he comprobado en el mundo del deporte es que la gente que triunfa es aquella que está dispuesta a darse muchas oportunidades. El problema de la juventud hoy en día es la frustración. Cuando te frustras, lo intentas muy pocas veces. Y, además, la frustración viene de la sobrevalorción personal. Tú te frustras porque piensas que la vida te trata mucho peor de lo que mereces. Yo lo decía el otro día a un chico, ¿por qué fallas? Y él empezó a pensar y yo le dije 'no, no. Fallas porque no eres bueno, lo vas a ser pero ahora no lo eres".

Toni Nadal contó que uno de los valores que le inculcó a su sobrino fue el de la responsabilidad y que Rafa Nadal ha llevado esta concepción al extremo. Para ilustrar esta idea el que fuera preparador del manacorí explicó que en una ocasión Rafa estaba perdiendo un partido por tener la raqueta rota. Su entonces entrenador le reprendió por no haberse dado cuenta de ello a lo que Rafa respodió: "Estoy tan acostumbrado a tener la culpa yo, que para nada me había imaginado que era la raqueta la que me hacía jugar mal". Toni añadió que Rafa "creció con la idea de que el responsable de todo era él. Yo siempre le hice entender que la responsabilidad era siempre suya y él la ejerció siempre bien".

Precisamente incidiendo en esta idea de la responsabilidad, Toni Nadal señaló que no hay que buscar culpables fuera de uno mismo: "Yo tengo una frase en la academia, me dijeron que apuntara algunas para motivar a los chicos aunque no sé si lo que hice fue desmotivarlos, y una de ellas era nunca una excusa nos hará ganar un partido".