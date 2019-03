Competición da la victoria al Collerense por alineación indebida del Pardinyes

El Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dado al Collerense de Segunda División femenina ganador de su partido ante el Pardinyes de Lleida por 0-3, después de que el club de Palma impugnara este duelo por alineación indebida de las catalanas.

El Collerense denunció ante la RFEF que el Pardinyes había alineado a una futbolista indebidamente en el partido de Liga disputado en Lleida el pasado 3 de marzo (perdió por 3-2).

La tarea no ha sido fácil para el club del Coll, ya que en un primer momento no pudo identificar a la jugadora rival. La Española le recordó al club denunciante que no bastaba, a los efectos de la incoación de un expediente por la comisión presunta de esa infracción, con la alegación de sospechas.

El Collerense remitió a la RFEF un nuevo escrito en el que afirmaba que carecía de los medios materiales necesarios para aportar una prueba fehaciente de las supuestas alineaciónes indebidas, por lo que volvía a instar a este órgano disciplinario para que comprobase la fecha de inscripción de todas las jugadoras que fueron alineadas en el partido al que hace referencia el antecedente de hecho primero de esta resolución. El Collerense identificó a tres jugadoras que podrían haber sido alineadas indebidamente al haber sido tramitada su ficha con posterioridad a la finalización del plazo de inscripción.

Competición observó que la jugadora Gema Casanova fue inscrita fuera del periodo al que se hace referencia en el fundamento jurídico tercero de esta resolución. En virtud de cuanto antecede, la Jueza de Competición da al Collerense el partido por ganado (0–3) –se había perdido por 3-2– e impone una multa de 300 euros al Pardinyes.

El equipo mallorquín, que curiosamente también había perdido ante el Pardinyes en la primera vuelta en el Coll (0-1), se queda a una victoria del ascenso matemático a la Primera División B femenina que se creará la próxima temporada.