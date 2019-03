El Barcelona de Mariona Caldentey jugará las semifinales de la Champions

El Barcelona superó sin apuros el trámite en Noruega ante el LSK Kvinner (0-1) y selló con dos victorias (3-0 en la ida) su pase a las semifinales de la Liga de Campeones, igualando su mejor participación histórica en la competición, que data de la temporada 2016/2017.

El Barça aterrizó en el encuentro de vuelta como dejó el de ida: monopolizando el balón frente a un LSK agazapado, a pesar de jugar en un césped en un estado impropio de una competición como la Champions. Pese la renta cosechada en el Miniestadi, el planteamiento azulgrana no cambió y Cortés apostó por un once ofensivo. El plan catalán no pudo tener mejor aliado que el gol tempranero con el que Lieke Martens aniquiló cualquier esperanza noruega. A los siete minutos de partido, Mariona Caldentey, desde la frontal del área pequeña, dejó el balón de cara para que la holandesa perforara la portería de Fiskerstrand con un disparo delicadamente colocado al palo largo.

Todo el estadio pareció aceptar el tanto como una consecuencia lógica de la diferencia de nivel entre ambos conjuntos, por lo que el ambiente apenas varió. El Barça bajó una marcha ante la incapacidad para combinar del LSK.