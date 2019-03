Miquel Capó y Pep Lliteres completan los 650 kilómetros de la Cape Epic de BTT

Los mallorquines Miquel Capó y Pep Lliteres se clasificaron en el puesto 29 de la general de la categoría Masters en la Cape Epic, prueba de ciclismo en mountain bike que se disputó durante la pasada semana en Suráfrica.



Los corredores del equipo Hotels Viva-L'Escrivania Espai Gastronòmic-S'Escapada Bikes completaron las ocho jornadas (prólogo y 7 siete etapas) en 35 horas, 52 minutos y 2 segundos. En total recorrieron 650 kilómetros con 16.500 metros de desnivel acumulado.



En esta prueba, que se disputa por parejas, también participó el ibicenco Enrique Morcillo, que formó con el catalán Francesc Guerra el equipo Buff Scott-MTB, clasificándose en la sexta posición de la general absoluta. El triunfo en esta ronda, considerada 'el Tour de Francia de BTT', fue para los suizos Nino Schurter y Lars Forster, que completaron la carrera en 26 horas, 9 minutos y 45 segundos. Segundos fueron el alemán Manuel Fumic y Henrique Avancini; terceros acabaron los italianos Damiano Ferraro y Samuele Porro.





The dust and the heat haven't stopped you. We are very proud of our @Buffscottmtb team that finished Cape Epic in the 6th position.??Congratulations @guerrilla89 @Morcilloibiza !@Capeepic



?? by David Acedo pic.twitter.com/sDG5GkWMbr