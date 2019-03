Moreno: "Ojalá pueda estar en el Mallorca los años que Wenger estuvo en el Arsenal"

"Aburrimos un poco ya con el tema", empezó Vicente Moreno la rueda de prensa que ofreció ayer al ser cuestionado por las palabras de Maheta Molango en las que aseguraba que el técnico "y el Mallorca están felizmente casados". "Voy a intentar zanjarlo de una manera", prosiguió el valenciano, para acabar reconociendo que "ojalá pueda estar en el Mallorca los años que Wenger estuvo en el Arsenal". "Estoy cansado del tema. Ojalá pueda estar 25 años y batir el récord de un entrenador en un mismo club", sentenció.

Centrado en el partido ante el Zaragoza, Moreno aseguró que jugar un lunes cambia un poco la planificación de trabajo de la semana, pero que es algo que no debe afectar en exceso. "Preferiríamos jugar en un horario y un día en el que nuestra afición pueda venir más cómodamente al partido, pero eso no es algo que marquemos nosotros. Es lo que nos ha tocado. El partido tiene muchos alicientes, independientemente del horario y del día", resumió. Cuestionado sobre las dificultades que se encontrarán ante el Zaragoza, Moreno alabó a su rival, del que dijo "no les pondrá las cosas nada fáciles". "Ellos vienen de jugar un play-off la temporada pasada, juegan con un listón muy alto y todo lo que no sea mejorar los registros que consiguieron, parece que es un fracaso, pero a mí me parece un gran equipo, con jugadores de mucho nivel y muchísima experiencia. Su porcentaje de goles a favor por partido jugado es el más elevado de la categoría, con un 1'2. No es un rival fácil fuera de casa y nosotros lo respetamos mucho", destacó.

Moreno también tuvo palabras de elogio para Budimir. El de Massanassa reconoció que no le sorprende el rendimiento del croata, pues lo que se ve en el campo es fruto del trabajo que hace cada entrenamiento. "Este chico ha venido aquí a hacer las cosas bien y a sacar su máximo rendimiento, lo tiene claro. Cada entrenamiento te pide situaciones de mejora. Cualquier apreciación que le haces, en la sesión siguiente, sin decirle tú nada, se queda para intentar mejorarlo. Hace un plan especial porque le dijimos que de la cintura para arriba tenía posibilidades de poder mejorar. Como tiene capacidad, cualidades y lo tiene claro, normalmente es un cóctel que funciona", zanjó.