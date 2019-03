Febrer: "Nuestra afición merece poder celebrarlo en casa"

? Jaume Febrer no pudo reprimir la satisfacción tras certificar la permanencia del ConectaBalear Manacor en la Superliga. "El objetivo era complicado y parecía lejano, pero celebrarlo en casa da mucho gusto porque la gente lo merece". Para el técnico mallorquín, la clave ha sido "mantener la misma línea de trabajo, incluso en lo malos momentos" destacando que su equipo "evolucionó siendo competitivo incluso cuando no ganábamos". Febrer no olvida que el punto de inflexión fue "empezar a ganar en Vecindario tras seis jornadas sin ganar", sin olvidarse del factor local en un Na Capellera que podría haber vivido su último partido. "Si no jugamos aquí, encontraremos el modo de sentirnos en casa", concluyó.