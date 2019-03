Gallego: "Para ganar al Baleares hay que hacer muchos méritos"

? "La visita del líder es un aliciente más. Nuestra intención es imponer nuestro modelo de juego, competir y cuando acabe el partido, haber tenido opciones de ganar", explicó David Gallego, tecnico del Espanyol B. "Es el líder, hace once jornadas que no pierde y sólo ha recibido dos goles en estos partidos. Es un rival que asusta a nivel de números", declaró. El técnico recordó que la derrota en la primera vuelta fue "justa". "Estuvimos a merced de su juego y eso es algo que no puede pasar aquí. Estamos con mucha ambición e ilusión", dijo. Sobre el partido, Gallego remarcó que "el Baleares tiene muy claro su juego. En transición y en estrategia son buenísimos. Tienen futbolistas como Samu y Canario muy peligrosos por fuera y sus puntas son muy determinantes. Defensivamente es un equipo muy organizado y que no regala nada. Para ganarles hay que ser mejor que ellos, porque no se van a equivocar: es un rival muy fiable. Para ganar al Baleares hay que hacer muchos méritos".