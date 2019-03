Mario Mola: "Es inevitable pensar en Tokio 2020"

El tres veces campeón del mundo de triatlón, el mallorquín Mario Mola, busca su cuarta corona en las Series Mundiales cargado de energías y aupado por los resultados de la primera prueba del campeonato en Abu Dabi, donde firmó la primera posición. Mario no se esconde y habla claro. Todo lo que no sea levantar su cuarto título consecutivo será un fracaso para el calvianer. Su ambición parece no tener límites: "Mi principal objetivo es el campeonato del mundo, ahí van a estar todas mis fuerzas puestas en este 2019".

Con las Olimpiadas de Tokio 2020 a la vuelta de la esquina, es imposible que el triatleta mallorquín no piense ya en la próxima temporada. Sin casi tiempo para disfrutar del camino, Mario ha reconocido esta tarde, en una rueda de prensa que ha concedido en una de las sedes de su patrocinador Marabans, que "de cara al próximo año, el principal objetivo serán los Juegos", a donde acudirá preparado "de la mejor manera posible".

El mallorquín ha empezado con buen pie el año venciendo en la primera prueba de las Series Mundiales, una carrera que siempre genera dudas por los rivales y por el estado de forma del propio triatleta. "Uno tiene que ir a la primera carrera con el objetivo de sacar el mejor resultado posible. Evidentemente siempre está la incógnita de cómo se va a encontrar uno en el inicio de temporada, la verdad es que me encontré mejor de lo que esperaba y, a pesar de que soy consciente de que solo es el inicio del campeonato y queda mucho trabajo por hacer, nunca está de más empezar con buen pie", ha recalcado Mola.