Mandiola: "No sería un drama, pero sí un fastidio perder ante el Espanyol B"

La vida sigue en Son Malferit. A falta de nueve jornadas para que finalice el campeonato, el Atlético Baleares sigue trabajando con las miras puestas en el play-off. "La única realidad ahora mismo es que estamos en lucha por acabar la temporada entre los cuatro primeros. En el momento en que tengamos eso certificado, si hay posibilidades, ya miraremos de luchar por la primera plaza", ha asegurado el técnico del conjunto blanquiazul, Manix Mandiola, este mediodía en rueda de prensa.

Tras imponerse el pasado domingo al segundo clasificado de la tabla, el Villarreal B, el vasco ha asegurado que, dada la situación del equipo, es complicado vivir una semana tranquila como blanquiazul. "No ha sido una semana plácida porque ya estamos otra vez encima del partido. Para nosotros no sería un drama, pero sí sería un gran fastidio perder este domingo. Y como el riesgo siempre está ahí, lo de plácido se va acabando a medida que se acerca el día del encuentro. Sabemos que el palo de fracasar ahora sería mayor. El año pasado salvamos la categoría en la última jornada y salimos de aquí como héroes. Esta campaña, si perdemos el tren en la última semana de Liga, saldremos con sensación de fracaso. Convivimos con eso", ha resumido el de Eibar.

Mandiola se ha referido al rival de este domingo, el Espanyol B, un nuevo filial que no les pondrá las cosas nada fáciles. "Estos filiales son mucho mejor a final de temporada que a principio. Aquí, en la primera vuelta, ganamos por un par de errores puntuales de ellos, pero a mí me parecieron un montón de buenos jugadores. Sabemos lo que nos vamos a encontrar y de una manera u otra nos va a tocar sufrir, porque desgraciadamente solo se juega con un balón y normalmente lo tienen ellos. Nosotros tenemos que adaptarnos a andar detrás y tratar de aprovechar las oportunidades. Somos muy conscientes de que son tan favoritos o más que nosotros para llevarse el partido", ha recalcado.

Para el partido de este domingo Mandiola no podrá contar con Biel Guasp, lesionado, y Fullana y Hugo Díaz, sancionados, unas bajas que al preparador del Baleares no le preocupan especialmente: "Nuestro fuerte está en el grupo e intentaremos que, a pesar de que las bajas son importantes, no se note. Si tuviéramos que depender de uno o dos jugadores, a la larga se notaría, y creo que no se está notando. Sobre la ausencia del capitán, se asciende al teniente y punto. El ejército sigue igual".

El técnico vasco fue cuestionado por la amarilla que vio Francesc Fullana durante el encuentro ante el Villarreal B, una tarjeta buscada por el futbolista. "Después de lo de Sergio Ramos, cualquier dice que hemos provocado una tarjeta. Fue una cosa del azar y no está el tema para estar regalando nada.", ha confesado.

A quien sí recupera para el encuentro ante el Espanyol B es a Samuel Shashoua. El joven futbolista inglés no pudo ayudar al equipo el pasado fin de semana tras pasar por un estado febril en la noche previa al encuentro. Mandiola ha bromeado sobre la situación. "Samuel dice que le subió la fiebre, pero a dónde le va a subir, el recorrido tampoco es tan largo", ha señalado entre risas.