Lorenzo: "Tener a Lorenzo y Márquez en Honda es como juntar a Cristiano y Messi en un mismo equipo"

Jorge Lorenzo confiesa, en una entrevista concedida a la revista GQ España, que tener a él y a Marc Márquez en Honda "es como juntar a Cristiano y Messi en un mismo equipo". El piloto mallorquín reflexiona sobre la relación con su padre, su compañero de equipo, Marc Márquez, y sobre la disciplina con la que se enfrenta al Mundial de Motociclismo.

Con cinco campeonatos del mundo a su espalda, Lorenzo comparte equipo esta temporada con Márquez, con quien se jugará el Mundial más emocionante de los últimos años, una coincidencia que, dice Lorenzo, no obliga "a ser amigos". El mallorquín asegura que se declara un deportista obsesionado con el entrenamiento y la disciplina. "Esa obsesión, ese perfeccionismo, hace que no disfrute tanto de la vida, o de los placeres de la vida. Lo bueno es que gracias a ello he conseguido lo que he conseguido".

El mallorquín reconoce haber sentido miedo sobre una moto. "Me acuerdo de que fui uno de los pocos pilotos que admitió que sentía miedo de ir en moto, en 2008. Cuando sufrí cuatro o cinco caídas seguidas y la última fui rodando con el cuello dando vueltas para atrás y estuve unos días sin acordarme de casi nada, ahí dije: 'Ostras, es que si sigo así me voy a matar'. La siguiente carrera admití públicamente que tenía miedo. Esa sinceridad, en realidad, jugó en mi contra, porque una fábrica no quiere tener en sus filas a un piloto que tiene miedo de correr. Admitir eso públicamente no jugó precisamente a mi favor".

Consciente de su fama de arrogante, declara haberse construido esa apariencia para no dar impresión de tímido: "Para disimular esa timidez, la disfrazaba con lo opuesto, que era esa chulería o ese querer demostrar que era más fuerte de lo que en realidad era. Pero aprendí también que en la vida todo son matices. Si eres arrogante con un punto de simpatía, pues hasta caes en gracia. Yo en su momento no entendía esos matices y eso me trajo problemas con los medios".

Por último, considera que su vida, "en ciertos aspectos ha sido dura, mi padre ha sido duro conmigo y, en cierto modo, profesionalmente le debo todo a esa dureza".