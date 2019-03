Félix Alonso: El técnico solicita para su equipo un voto de confianza

El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, pidió un voto de confianza para su equipo en la recta final de la LEB Oro. "Hemos hecho auténticas cagadas, pero hemos dado suficientes motivos para creer y me gustaría que se nos juzgara al final de temporada, no ahora", defendió. El técnico también afirmó que los verdinegros se sienten más cómodos contra los rivales de arriba. "Tras la derrota ante el Prat, uno de ellos me dijo 'tranquilo, vamos a ganar a Bilbao porque jugamos mejor contra los de arriba'. A tenor de los resultados, parece que jugamos mejor contra ellos pero tenemos que luchar contra todos", concluyó.