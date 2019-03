Vadillo: "Cada partido es una final y no hay margen de error"

El Palma Futsal recibe mañana al Levante UD en el primero de los cinco partidos que restan de la fase regular. Un triunfo mallorquín supondría la clasificación matemática para el play-off por sexta ocasión, quinta consecutiva, y dar un paso al frente en una jornada repleta de enfrentamientos entre los equipos de la zona noble de la clasificación.

"Hay que pensar en el viernes y no podemos pensar en lo que viene después. Es verdad que estamos en un buen momento pero hay que sacar el partido ya que es una jornada muy importante porque se enfrentan el primero contra el sexto y el tercero contra el cuarto y nosotros contra el séptimo. Nos enfrentamos todos y los que ganen su partido sacarán una buena ventaja. Cada partido ya es una final y no hay margen de error porque quedan cinco jornadas y cada punto que dejes de ganar puede penalizar". Así ha resumido Antonio Vadillo la jornada que se avecina y que va a decidir cosas.

Quedan cinco partidos para el final de la fase regular y el Palma Futsal afronta un desenlace cargado de rivales de la zona alta de la clasificación. Si quiere estar arriba, se lo va a tener que ganar frente a los que se juegan lo mismo. Los siete primeros, salvo el segundo, el Barça Lassa, se enfrentan entre sí este fin de semana. Los que ganen darán un salto cualitativo a nivel de puntos.

El Palma Futsal recibe al Levante UD, uno de los peores rivales posibles fuera de casa si bien llega respaldado por los dos triunfos conseguido en las últimas semanas en Son Moix frente a Movistar Inter y Barça Lassa. Ha llegado el momento de no dejar escapar ni un punto más de la fortaleza balear y es lo que se proponen los de Vadillo en los tres partidos que quedan en el coliseo isleño.

La clasificación marca un aspecto que no es menor aunque pueda parecer rutinario. Si el Palma Futsal gana su partido se clasificará matemáticamente para los playoff por el título por sexta ocasión en su historia, quinta de forma consecutiva. Eso y la opción de acercarse a la tercera o a la cuarta plaza, o a las dos, ya que se enfrentan Osasuna Magna y Movistar Inter. Una jornada para no fallar y dar un golpe en la mesa. Hay mucho en juego pero el partido no será nada sencillo si hacemos casos a los precedentes frente al equipo valenciano, que le complica la vida a los baleares cada vez que visita Palma.

"El Levante es un rival de entidad, un rival que es muy buen equipo, con jugadores experimentados y de calidad como Maxi Rescia, Gallo, Márquez, Cecilio, Pedro Toro y es una jornada bastante importante por todos los enfrentamientos que hay esta jornada y nosotros tenemos la intención, la ilusión y las ganas de conseguir los tres puntos sabiendo que será un partido difícil. El Levante siempre nos ha puesto las cosas complicadas en los últimos cuatro o cinco años y será un partido parejo. Tenemos que seguir creciendo en los detalles que marcan la diferencia en este tipo de partidos y a partir de ahí imponer nuestro juego" ha apuntado Vadillo.

Y avisa: "es un rival que en los últimos partidos en nuestra casa son con muchas alternativas y siempre te complica el partido hasta el último segundo. Hay que estar muy concentrados, minimizar los errores y, sobre todo, los detalles porque se decidirá por ellos porque es un equipo que siempre está metido en los partidos" reconoce. "Todo pasa por ganar el viernes. Es un partido muy importante por el rival que es y porque nos da aspiraciones de la cuarta y la tercera plaza pero luego vamos a Peñíscola, luego viene Jaén, luego ElPozo Murcia€ Yo creo que nos beneficia enfrentarnos a rivales de entidad porque hace que estemos más conectados porque todo se va a decidir en dos puntos y hay que mantener la concentración hasta el final" insiste Vadillo.

El Palma Futsal llega en un gran momento de forma. Encadena dos victorias seguidas en las dos últimas jornadas y tras vencer a Movistar Inter y Barça Lassa en los dos últimos partidos jugados en su feudo: "son dos victorias de prestigio porque es muy difícil ganar en diez días a los dos grandes, hay pocos equipos que lo han conseguido, y nos da confianza porque sabemos que jugando al máximo nivel podemos ganar a Inter y a Barcelona y es la línea a seguir para ganar al Levante. Al máximo nivel, el Palma es difícil de superar" reitera.

Vadillo no quiere ir más allá del partido y apuesta que "hay que ir día a día porque la liga está muy igualada y puede pasar cualquier cosa en cualquier partido. Todo está tan igualado que hay que ir partido a partido y por eso hay que sacar los tres puntos el viernes y estar centrados en este partido" y ya avanza que "está todo tan equilibrado que este año puede haber sorpresas en el playoff porque cualquier equipo puede ganarle a cualquiera".