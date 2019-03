Mandiola: "Convivimos con el sufrimiento, que se disfruta más"

No es de tirar cohetes Manix Mandiola. Pese a la importante victoria lograda ayer por sus chicos ante el segundo clasificado de la tabla, el técnico vasco optó por un discurso cauto. "Claro que se puede escapar todavía la primera plaza de aquí a final de temporada. Hoy mismo, si en una de esas, ellos llegan a marcar, seríamos nosotros los que estaríamos por detrás en la clasificación y con el golaveraje en contra. Un solo gol lo cambia todo. Estamos acostumbrados a sufrir mucho para ganar. Cada partido lo conseguimos por la mínima y ya convivimos con el sufrimiento, pero se disfruta más así", resumió el técnico del Atlético Baleares en rueda de prensa.

Mandiola elogió a sus futbolistas y reconoció que la victoria de los blanquiazules era el resultado más justo en el encuentro: "Hemos llevado el 70% del peso del partido. Hemos concedido solo una ocasión de gol. Creo que el resultado hace justicia y los puntos nos dan tranquilidad. Le hemos ganado al segundo, el rival más duro del grupo, en teoría, y hemos ganado con justicia".

El preparador blanquiazul valoró el trabajo de Hugo Díaz y explicó las circunstancias que le obligaron a prescindir de Samuel Shashoua en el encuentro. "Lo de Samuel es una pena, pero la fiebre ha hecho que me dijera que estaba solo para veinte minutos. Esto no es baloncesto para jugárnosla. Por su parte Hugo ha aprovechado la oportunidad. Este mete gol desde donde sea, es un delantero con todas las letras. No he visto la repetición, pero yo diría que no había ni ángulo para anotar el tanto que ha conseguido", anotó.