Mariona: "Ojalá sea verdad y el Wanda esté lleno, sería otra victoria para el fútbol femenino"

Mariona Caldentey (Felanitx, 1996), delantera del Barcelona, tiene muy claro lo que se juega su equipo ante el Atlético de Madrid este próximo domingo en el Wanda Metropolitano: "Las opciones de ganar la Liga". La atacante internacional confiesa la ambición del Barça para asaltar el Metropolitano y reducir a tres puntos la diferencia con las rojiblancas, con la vista puesta en alzarse como campeonas de la liga.



-¿Cuál es la sensación en el vestuario a dos días de jugaros prácticamente todas las opciones en la Liga?

-Estamos motivadas y con ganas de que llegue el partido. Es un partido trascendental y somos conscientes de ello. Hay que ir al Wanda Metropolitano a ganar, porque nuestras opciones de ganar la Liga pasan por vencer el domingo y dar un golpe sobre la mesa allí en su campo. Tenemos muchas ganas de que llegue, pero también con tranquilidad, porque tampoco nos tenemos que volver locas ni obsesionarnos, y hacer lo que sabemos.



-¿Cuáles serán las claves del partido?

-Si queremos ir a ganar al Metropolitano tenemos que imponer nuestro juego. Y eso pasa por tener el balón para moverlas de un lado a otro, poder crear muchas ocasiones de gol, jugar en su campo y así hacer que ellas se pongan un poco nerviosas cuando vean que no tienen la posesión.



-¿Qué precedente toman como referencia para preparar el partido: la derrota copera de hace un mes en Madrid o la victoria liguera de la primera vuelta en Barcelona?

-El partido de Copa no fue bueno, no nos salieron las cosas como queríamos y en el resultado se reflejó (2-0). Creo que en la segunda parte que hicimos aquí en el Miniestadi, en la primera vuelta, conseguimos imponer nuestro juego, teniendo el balón y encerrándolas en su campo. Y entonces fue cuando ellas sufrieron más. Creo que esa segunda parte es un buen espejo donde mirarnos.



-El Atlético ya ha anunciado que no hay entradas para el Wanda Metropolitano. ¿Cómo condicionará el partido un escenario así?

-Por suerte, cada vez nos estamos acostumbrando más a jugar en campos así, delante de tanta gente. Evidentemente, va a imponer. Ojalá sea verdad y esté lleno, sería otra victoria para el fútbol femenino. Pero una vez estás dentro y el balón empieza a rodar todo eso queda un poco al margen. Ellas son las que juegan en su casa, así que la presión de la afición es un poco para ellas. También tenemos que jugar un poco con eso. Estamos ilusionadas porque puede ser un día histórico para el fútbol femenino y nosotras formaríamos parte de él, pero tenemos la tranquilidad de haber jugado ya en otros estadios.



-¿Cómo se vive esta explosión del fútbol femenino desde dentro?

-La intentamos vivir con naturalidad. Es un proceso largo y esto está empezando. Por suerte estamos formando parte de ello y estamos ayudando a que el fútbol femenino crezca. La clave está en querer seguir creciendo, en no conformarnos, pero también teniendo los pies en el suelo. No nos podemos comparar con el fútbol masculino; es muy difícil llegar a todo lo que mueven ellos. Tenemos las ganas y la ilusión de seguir creciendo, pero yendo a nuestro ritmo, pasito a pasito. Quedan años muy bonitos para el fútbol femenino.



-El próximo miércoles juegan la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones. ¿Distrae eso la atención?

-Somos bastante conscientes de cuál es nuestra prioridad, y, aunque esté difícil, sigue siendo la Liga. Ahora mismo nuestra atención y nuestras fuerzas están cien por cien metidas en el partido del domingo. Una vez haya pasado, diré lo mismo del partido de 'Champions', pero a este nivel estamos acostumbradas a jugar tantos partidos seguidos y el prioritario siempre es el siguiente. Y si es de Liga, contra el rival directo, pues está muy claro en el vestuario.



-En caso de ganar en el Wanda Metropolitano, el Barcelona estaría a tres puntos del Atlético. Teniendo en cuenta que ellas solo se han dejado tres en toda la temporada y que quedarían 18 en juego, ¿qué opciones habría de alzar el título de Liga?

-Es verdad que el Atleti está demostrando una gran regularidad y que está sacando todos los partidos adelante. Eso tiene mucho mérito y no hay que quitárselo. Pero ahora llegamos a un momento clave de la temporada, se acumulan los partidos, las jugadoras empezamos a estar más cansadas y los equipos también se están jugando mucho. Todos los partidos se pueden complicar y ellas después de esta jornada tienen salidas complicadas. Eso no lo podemos controlar, así que nos centramos en ganar el domingo y en seguir ganando luego. Si algún equipo da la sorpresa y les quita puntos, sería genial.





-Si no ganamos y nos ponemos a nueve puntos, incluso empatando, creo que se nos complica mucho. Se pone cuesta arriba. Pero la exigencia en este club es máxima y, aunque las cosas no nos salieran bien, la actitud del equipo sería salir a ganar todos los partidos para al menos tener esa tranquilidad de haberlo dado todo hasta el final. Pensamos en positivo, en que podemos hacer las cosas bien, pero pase lo que pase este equipo dará la cara hasta el último partido.