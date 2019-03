Horario y dónde ver el Las Palmas - Mallorca de LaLiga 123

El fin de semana deportivo llega cargado de importantes citas para los conjuntos mallorquines de la isla. El Real Mallorca afronta este domingo, a las 20 horas (LaLiga 123 Tv), un encuentro ante Las Palmas que puede certificar casi de forma matemática su permanencia en Segunda División la temporada que viene.

Vicente Moreno recupera para el partido ante los de Pepe Mel al sancionado Marc Pedraza y no podrá contar con los lesionados Sergio Buenacasa y Nikola Stojiljkovic. Los canarios no han perdido un solo partido en su feudo e intentarán proseguir con esa racha ante un Mallorca que, fuera de casa, no está mostrando su mejor nivel.

Desde la web de Diario de Mallorca seguiremos el minuto a minuto del encuentro gracias a la presencia, en el Estadio de Gran Canaria, de nuestro enviado especial Sebastià Adrover. El técnico de Massanassa ha valorado el encuentro este mediodía en rueda de prensa y también ha hablado sobre su futuro en el conjunto bermellón.

Si importante es el partido de los de Moreno en Las Palmas, no se queda atrás el duelo que este domingo acoge Son Malferit entre el Atlético Baleares y el Villarreal B. Primero y segundo clasificados se ven las caras a las 12 del mediodía (IB3 Tv) en un partido que dirimirá el liderato del Grupo III de la Segunda División B.

Los de Manix Mandiola, con unos registros envidiables en su feudo, quieren dar una alegría a su afición y poner tierra de por medio con el filial castellonense. La recta final de la temporada se acerca y el Baleares apuesta por la primea plaza para afrontar con garantías los play-off. El minuto a minuto del encuentro lo podrás seguir a través de la página web del Diario de Mallorca, ademá ya puedes leer las impresiones de Manix Mandiola sobre el partido.

En la Segunda División femenina, el Son Sardina recibe al Mallorca Toppfotball en el derbi mallorquín de la jornada. El encuentro se disputará este domingo a las 12 del mediodía. Una hora antes, el Collerense se enfrenta al actual líder de la clasificación, el Zaragoza, en tierras mañanas. Las 'jabatas' quieren dar un golpe sobre la mesa, en su objetivo por lograr el ascenso a Primera B la temporada que viene.

En la pista de fútbol sala, el Palma Futsal viaja a Segovia, donde este sábado, a las 18.30, se verá las caras con el Naturpellet. Tras el triunfo del pasado sábado ante el Barça, los de Antonio Vadillo quieren dar rienda suelta a su juego y frenar esos picos de irregularidad que les están costando caros en la tabla a lo largo del presente curso. El técnico del conjunto palmesano apuesta por el trabajo y la victoria de su equipo.

En baloncesto y tras el traspiés del miércoles pasado ante el TAU Castellón, el Iberojet Palma afronta este viernes, a las 21 horas, una importante cita ante el Cáceres Patrimonio de la Humanidad. Los de Félix Alonso continúan su particular lucha por entrar en los puestos de play-off.

La gran cita deportiva de la semana tendrá lugar este sábado, a las 18 horas, en el Palau d'Esports de Son Moix. El Urbia Palma y el ConectaBalear Manacor se enfrentan en la fiesta del voleibol mallorquín. En la primera vuelta los des Marcos Dreyer se impusieron en un choque eléctrico en Na Capellera (1-3) y, en la vuelta, estará en juego la clasificación de los locales para los play-off y la permanencia de los visitantes. En la Superliga Femenina 2, el JS Hotels Ciutat CIDE recibe al vicecolista Universidad de Granada, que intentará mejorar su cuenta de triunfos ante el conjunto balear.