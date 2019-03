Xisco Bennásar no sufre ninguna fractura tras su accidente en Son Pardo

El conductor mallorquín Xisco Bennásar no sufre ninguna fractura osea tras el grave accidente de carrera que sufrió el martes en el Hipòdrom Son Pardo, tras perder el control en competición del potro Gigi l'Amoroso.



El profesional de Felanitx del trote isleño ha reconocido hoy, desde su puesto laboral en el Institut de l'Esport Hípic del Consell de Mallorca, que tras ser sometido a radiografías se ha descartado que sufra ninguna lesión de carácter traumático y que sus males se han quedado "en golpes". "Estoy muy dolorido, con muchos golpes y los músculos del hombro muy castigados. Parece ser que me salió con la caída y que se me recolocó sin darme cuenta", ha precisado Xisco Bennásar.



El conductor y entrenador visitará hoy un médico especialista para concretar el alcance de sus dolencias, aunque entre sus planes mantiene el de iniciar el jueves un viaje hasta Francia, para disputar el próximo domingo, 17 de marzo, una carrera en el hipódromo de Agen, a las riendas del caballo Fantàstic BS.



Por su parte, Gigi l'Amoroso ha superado "perfectamente" el día después de su accidente de carrera en Son Pardo. Tanto, que sus propietarios y su veterinario son ahora "optimistas" sobre su grado de recuperación y la posibilidad de que vuelva a competir, pese a que in situ el veterinario oficial de Son Pardo descartó esa opción e incluso alertó de la posibilidad de 'muerte inmediata' del caballo propiedad de la Quadra C'an Toi, de Gaspar Oliver y su sobrina Francisca Oliver.





El accidente de Xisco Bennásar y Gigi l'Amoroso tuvo lugar el martes, sobre las 11:40 horas, pocos depués de lanzarse la prueba tras el autostart. El hijo de From Above fue el más rápido y rodaba en primera posición. Sin embargo, cuando llegó la primera curva e l caballo siguió recto, sin que su conductor dispusiese de dirección sobre el équido.



Xisco Bennásar tras comprobar como Gigi l'Amoroso no le obedecía y se aproximaba peligrosamente al vallado de la zona exterior de la pista decidió saltar y abandonar su sulky, mientras el caballo se estrellaba frontalmente con estruendo contra la barrera metálica y quedaba tendido sobre la arena.



In situ, a Gigi l'Amoroso se le diagnosticó un fuerte traumatismo en la zona de sus fosas nasales, con hundimiento de parte del tabique y hematomas en un ojo, así como un fuerte impacto sobre una vértebra.