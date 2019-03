Visita del Atlético Baleares al Colegio Gabriel Vallseca

El segundo entrenador del atlético baleares Íñigo arriola, que junto a Villapalos y Cuenca y la jugadora del primer equipo femenino Maria Ponce visitaron ayer el colegio Gabriel Vallseca de Palma, comentó que el equipo está "donde queríamos estar y como queríamos estar, y ahora toca refrendarlo" el domingo ante el Villarreal. El ayudante de Mandiola asegura que el equipo no cambiará de filosofía: "Solo miramos al próximo partido, no a los diez que queden. No es un partido más. Juega el líder contra el segundo", afirmó.