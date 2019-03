El Iberojet Palma deja escapar una gran oportunidad ante el Tau (71-87)

Hay quien dice que segundas partes nunca fueron buenas y este miércoles ha quedado reflejado sobre la pista de Son Moix con el pésimo resultado de 71 a 87 que se ha fraguado en la reanudación del encuentro entre el Iberojet Palma y el Tau Castelló. El conjunto mallorquín ha llegado a empatar el encuentro, pero la efectividad de los castellonenses desde el triple ha sentenciado las opciones de los verdinegros.

El partido se ha iniciado con un ambiente enrarecido en Son Moix por la poca afluencia de aficionados y la disputa de un partido de solo 15 minutos y 40 segundos partiendo con una desventaja de seis puntos en el electrónico. Las adversidades han hecho mella en los jugadores, que han saltado a la cancha algo desconcertados y que ha podido costarles el partido desde ese instante.

Los castellonenses han castigado psicológicamente a los verdinegros anotando en su primera posesión y anotando dos tiros libres para poner los diez puntos de diferencia. Tras varios minutos de precipitación en la selección de tiros, Gilbert ha cortado la sequía anotadora con un triple para iniciar un parcial de 7 a 0 que ha concluido con un triple sobre la bocina de Gluditis para cerrar el tercer cuarto.

La máxima emoción se ha producido cuando Guerra ha empatado el encuentro a 60, pero a partir de ahí la historia ha cambiado por completo. El Tau Castelló ha entrado en sus minutos de gloria anotando seis triples que han caído como un jarro de agua fría. Por su parte, el Iberojet Palma, que no ha podido reaccionar ante tal acierto, ha intentado sostenerse en las manos de Fran Guerra, que ha sido el más acertado de cara al aro, aunque no ha sido suficiente para evitar la dolorosa derrota por 71 a 87, que deja con mal sabor de boca a un equipo que estaba rozando los puestos de consolidación de playoff.

Sin tiempo para lamentaciones, el Iberojet Palma visitará este viernes al Cáceres Patrimonio de la Humanidad con la necesidad de conseguir un triunfo ante un equipo de la zona de abajo de la clasificación, que tantos disgustos le está generando. Los palmesanos se ponen novenos por average, pero este golpe es de los que duele de verdad.



Alonso "No hemos tenido calma en ningún momento"



El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, se mostró crítico por la actuación de sus jugadores. "No hemos tenido calma en ningún momento, nos hemos precipitado en la mayoría de los tiros y no hemos sabido gestionar el partido ni cuando hemos tenido la opción de ponernos por delante", declaró ante los medios. Asimismo, afirmó que el equipo sale perjudicado. "El equipo está lógicamente tocado porque veía la opción de conseguir una victoria más"."Lo que no podemos hacer es que no afecte, tenemos que pensar ya en el partido del viernes ante el Cáceres", concluyó.

71, Iberojet Palma: Hernández (10), Bivià (7), Tomàs (3) , Úcles (7) y Guerra (14) -cinco inicial-. Quintela (2), Motos (0) Gluditis (15) Gilbert (4) y Barber (9). 15/31 en T2, 11/25 en T3, 8/10 en TL, 25 rebotes, 10 asistencias y 18 faltas personales.



87, Tau Castelló: Faner (6), Fuzaro (10), Sabonis (5), Juan José García (15) y Gatell (12) -cinco inicial-. José María García (0), Bas (12), Dukanovic (14), Lucas (0) y Washburn (13). 19/35 en T2, 11/24 en T3, 16/17 en TL, 32 rebotes, 15 asistencias y 19 faltas personales.

A Árbitros: Jesús Martínez, Antonio Zamora y Cristobal Sánchez. Unos 800 aficionados.