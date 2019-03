Arriola: "Hemos llegado al momento donde queríamos estar"

Íñigo Arriola, segundo entrenador del Atlético Baleares, que junto a Villapalos y Cuenca y la jugadora del primer equipo femenino Maria Ponce han visitado el colegio Gabriel Vallseca de Palma, ha comentado esta mañana que el equipo está "donde queríamos estar y como queríamos estar, y ahora toca refrendarlo".

El ayudante de Mandiola asegura que el equipo no cambiará de filosofía: "Solo miramos al próximo partido, no a los diez que queden, partido a partido, sabiendo que de una semana a otra puede cambiar nuestro estado de ánimo. No es un partido más. Juega el líder contra el segundo y el resultado va a ser importante, pero el resultado es importante porque es un rival directísimo y nos tenemos que concienciar que es un partido súper importante y nos sirve de referencia para saber dónde estaremos".

El hecho de que el partido se dispute en Son Malferit, un feudo prácticamente inexpugnable, es un factor que juega a favor del Atlético Baleares, afirma Arriola: "Jugar en casa es mejor para nosotros, los números están ahí y queremos seguir así hasta el final. Todos esperamos que sea un partido parecido al Barça pero no son los mismos. Samu Chukweze del Villarreal B ya está en el primer equipo, se demostró en la ida que la categoría le queda muy pequeña y partidos como el que nos hizo en la ida le sirvieron para estar donde está. Lo importante el domingo es empezar con buen pie y con nuestra gente salimos con un punto de motivación. Hemos tenido rivales duros y otros que parecían menos duros que nos ha costado ganar más. Este viene con un puntito más y solo pido que entremos como todos los partidos, desde el calentamiento a tope".

Por último, Arriola confiesa que a comienzos de temporada, la posibilidad de disputar el play off, "más que un objetivo parecía un sueño. "Hablábamos entre nosotros lo de quedar entre los cuatro primeros, el domingo nos dará una perspectiva de lo que somos y nos espera hasta final de temporada", ha dicho en la visita al Gabriel Vallseca, acompañado también del presidente de la Federació de Penyes, Vicenç Amengual, quien ha coordinado el acto, y por el presidente de la Comisión del 75 aniversario y socio histórico, Antoni Salas.