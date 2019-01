Joan Cabot, el jugador del Llosetense que metió seis goles en un partido

"Fue inolvidable, la verdad. Una pasada. No ya por los seis goles que marqué, sino por cómo fue el partido ya que era un toma y daca. Ellos nos marcaban, nosotros empatábamos y así hasta que en el 4–4 se desequilibró la balanza y acabó 6-4". Así valora el delantero juvenil del Llosetense, Joan Cabot (Lloseta, 2001), su actuación tras marcar seis goles, todos los que materializó su equipo, en este encuentro que les midió al Sant Jordi en Lloseta, en partido disputado el pasado domingo, correspondiente a la Liga del grupo B de Segunda Regional de juveniles.

Lo sorprendente es que este jugador no es la primera vez que marca tantos goles ya que hace dos temporadas, cuando era cadete de segundo año, consiguió marcar ocho en su duelo ante el Petra que finalizó 9-0. "En ese partido no disfruté tanto como en el del pasado domingo. Ante el Petra tras el cuarto o quinto gol ya no tenía emoción ya que la superioridad nuestra era muy grande. Ante el Sant Jordi fue diferente dado que cada tanto mío significaba empatar el partido y luego el triunfo", comenta.

Joan Cabot se pone a reír cuando se le pregunta si se quedó el balón al término del partido. "No, no, qué va. Esto es un partido de juveniles y si me llevo el balón es uno que luego nos faltará para entrenar o jugar. Eso ocurre en Primera División o en las ligas profesionales. No obstante, todos me felicitaron y mis abuelos, que estaban en el partido, disfrutaron mucho", relata.

Sobre su innata facilidad de cara a la puerta contraria, Cabot, al que le queda otro año en la categoría juvenil, señala: "Tengo unas habilidades que puede que no tengan otros. Pillería, instinto y saber colocarme bien. Además sigo algunos consejos del entrenador Nico López que me van muy bien".

Este futbolista, que admite que solo hace cuatro años que juega de manera seria al fútbol tras dudar en practicar el baloncesto o el judo, marcó 32 goles hace dos temporadas y en la presente lleva 13 en diez partidos. "En la campaña pasada no estuve bien ya que jugué poco y mi estado de ánimo no era el más propicio. Solo marqué un gol", desvela.

Joan Cabot es hincha del Atlético de Madrid. "Mis grandes ídolos son Fernando Torres y Diego Costa, me siento identificado con ellos", confiesa.