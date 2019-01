Fallece Toni Ruz, presidente del Alcúdia de Tercera División

Toni Ruz, presidente de la UD Alcúdia de Tercera División, ha fallecido esta pasada madrugada a consecuencia de un infarto, según informó el propio club en un comunicado esta mañana.



Toni Ruz, nacido en Granada, llegó a Mallorca en 1969, y ha estado ligado toda su vida al fútbol. Fue jugador, entrenador, secretario técnico, directivo y finalmente presidente del Alcúdia desde el año 2009. Antes de acceder a la presidencia de la entidad, fue durante años corresponsal de DIARIO de MALLORCA, siguiendo la actualidad de su equipo.





? Ha mort el president de l'Alcúdia, Toni Ruz. Des de la FFIB ens sumam a les mostres de condol a la família i amics per aquesta gran pèrdua. Duia 40 anys lligat al club de la seva vida, on hi jugà i on fa una dècada el presidia amb gran èxits esportius. Al cel sia. pic.twitter.com/Mt8bjtyLwo