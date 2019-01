El Palma exhibe su pegada para ganar en Antequera

El Palma Futsal sigue sin perder en lo que va de año en la Primera Divisióny encadena tres victorias seguidas tras golear 3-6, en la pista del BeSoccer UMA Antequera, en un partido disputado que resolvieron los baleares gracias a la pegada y el acierto ante la portería rival. Los de Antonio Vadillo se han empleado a fondo, con una gran actuación de Nico Sarmiento bajo palos. Mati Rosa y Bruno Taffy consiguieron sendos dobletes con los que el Palma se levantó del golpe moral de la eliminación copera y recupera la cuarta plaza de la clasificación.



Hace muchos años que no se ve una fase regular tan competida y en la que cualquier rival puede sorprender a cualquiera. La muestra es la cantidad de sorpresas que se están dando en los partidos de esta temporada. Y un claro ejemplo fue la primera mitad del partido del Palma Futsal en Antequera. Los de Antonio Vadillo tuvieron que pelear y sufrir para imponerse al colista, que estuvo en todo momento en el partido y obligó a lucirse a Nico Sarmiento en la portería.





Nico Sarmiento: "Fue un partido difícil porque veníamos de un golpe duro tras la Copa pero el equipo se va tranquilo con el trabajo que ha hecho aquí" https://t.co/DButrUs27c pic.twitter.com/AcqtZfvaZ2 — Palma Futsal (@PalmaFutsal) 20 de enero de 2019

Ficha técnica

Cone, Miguel, Nando, Miguel Fernández y Pablo Ibarra. También jugaron Crispi, Nano, Luis García, Óscar y Saura.Nico Sarmiento, Lolo, Catela, Quintela y Taffy. También jugaron Diego Nunes, Tomaz, Mati Rosa, Joao y Hamza.0-1 Mati Rosa (min. 8); 0-2 Mati Rosa (min. 13); 1-2 Pablo Ibarra (min. 15); 1-3 Diego Nunes (min. 19); 1-4 Luis García en p.p. (min. 28); 2-4 Pablo Ibarra (min. 29); 2-5 Bruno Taffy (min. 29); 2-6 Diego Quintela (min. 37); 3-6 Nando (min. 39).Bernabéu Haro y González Ruano. Mostraron tarjeta amarilla a Pablo Ibarra.Pabellón Fernando Argüelles de Antequera, Málaga (500 aficionados). Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala.