La pequeña Gabriela busca niñas para jugar al fútbol

El primer paso. La Fundació Reial Mallorca organiza para este sábado a las 12 del mediodía en Son Moix una primera quedada de niñas entre 6 y 9 años que quieran jugar a fútbol con otras chicas

Con solo cuatro años Gabriela llegó un día a su casa del colegio muy triste. "Quiero jugar a fútbol y los niños en el patio no me dejan porque soy chica", reconoció a su padre bastante indignada. Desde ese día Luis Eduardo García inició una batalla para conseguir que su hija alcanzara su sueño.

Dos años después, la utopía de Gabriela toma forma. Este sábado, a las 12 del mediodía, la Fundació Reial Mallorca organiza el Primer Espai 3x3 Training exclusivamente femenino, en el que niñas de entre 6 y 9 años podrán disfrutar de hacer lo que más les gusta solo entre amigas.

"El lenguaje de inclusión en el fútbol es que las chicas valen lo mismo que los chicos y lo normal es que jueguen con ellos. Evidentemente el concepto no está mal, pero creo que las niñas también necesitan un espacio para ellas, de identificación, donde sentirse seguras. Mi hija tiene una personalidad suficientemente fuerte como para rodearse de niños y que no le afecte, pero no todas tienen ese carácter con una edad tan temprana", reconoce Luis Eduardo a DIARIO de MALLORCA.

Tras su continúa insistencia, Gabriela consiguió que sus padres le apuntaran al Campus de verano del Real Mallorca y allí se enganchó. A partir de ahí empezó a entrenar, primero con el Son Sardina y esta última temporada con el Atlético Baleares, donde solo comparte vestuario con una chica más. "Ella se lo pasa bien con los niños, pero cuando eres pequeña también te apetece compartir esa afición con otras chicas de tu edad", reconoce su progenitor.

Fue entonces cuando a la pequeña se le ocurrió hacer un llamamiento a través de las redes sociales con un mensaje claro y conciso: "Me llamo Gabriela y quiero que juegues a fútbol conmigo, solo entre chicas, si te interesa escríbele a mi papá". El vídeo pronto empezó a viralizarse y Luis Eduardo comenzó a recibir decenas de llamadas de otros padres con sus mismas inquietudes.

"Casi medio centenar de papás y mamás ya se han puesto en contacto conmigo. Nuestra idea es reunirnos quincenal o mensualmente y que las niñas tengan un espacio para ellas. La Fundació Reial Mallorca se ha prestado a dejarnos un espacio y este sábado haremos un primer encuentro en el que lo único que pretendemos es que se lo pasen bien, a partir de ahí, veremos si somos suficientes para darle continuidad a este sueño y quién sabe si conseguir crear un equipo", asegura Luis Eduardo esperanzado.

Actualmente en Mallorca no existe ninguna estructura que acoja únicamente a niñas de esa edad para jugar a fútbol y las previsiones dicen que tampoco va a existir. "A la Federació Balear no le interesa, ellos dicen que no hay niñas suficientes para hacerlo, a mí lo que me da la impresión es que es justo al revés, como no hay una estructura, las niñas no pueden movilizarse", critica abiertamente el padre de Gabriela.

Desde el pasado agosto, las competiciones oficiales del fútbol base en Baleares pueden contar con equipos mixtos hasta la categoría de cadete, que llega hasta los 16 años, según aprobó la Federació a propuesta del Govern balear. La nueva norma establece que las futbolistas de 15 y 16 años pueden jugar en conjuntos formados también por hombres en categoría cadete pero solo en equipos femeninos en el nivel absoluto. Pese a que se trata de una forma de inclusión de la mujer en el deporte rey, a ciertas edades la convivencia entre niños y niñas puede resultar complicada.

Es por ese motivo que, desde hace años, decenas de padres llevan intentando concienciar a la Administración de la necesidad de crear equipos femeninos donde sus hijas se sientan cómodas. "Pero como no encontramos una respuesta positiva por parte de las instituciones, decidimos finalmente abrirnos nosotros nuestro propio camino, olvidarnos del apoyo de los políticos y lanzarnos sin red para ver qué pasa", dice.

Cerca de una veintena de niñas ya han confirmado su participación en este Primer Espai 3x3 Training exclusivamente femenino. La Fundació del Reial Mallorca ha decidido volcarse con la iniciativa y se encargarán de dinamizar el encuentro con monitores, actividades y el material necesario para que esta primera aproximación sea perfecta.

"Mi sueño algún día es llegar a ser como Sonia Bermúdez -Atlético de Madrid- y ganar una Liga jugando ante miles de personas en un estadio muy grande. Quiero ser futbolista, ese es mi sueño", reconoce ambiciosa la pequeña Gabriela, quien tiene muy claro que para alcanzar sus metas, todo debe empezarse dando pequeños pasitos. El primero de ellos será este sábado en Son Moix, donde le esperan muchas otras compañeras que, como ella, no quieren, ni deben, jugar solas.