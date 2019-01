Nadal bromea con McEnroe: "Nos estamos haciendo viejos"

"Nos estamos haciendo viejos", asegura Rafa Nadal. "Dímelo a mí", le responde John McEnroe ante las risas del público que acababan de asistir a la victoria del mallorquín sobre Matthew Ebden en el Abierto de Australia.



El extenista estadounidense oficia de entrevistador a pie de pista, y pregunta a los tenistas por el partido que acaban de jugar€ O por otras cosas, como ha hecho esta madrugada. Todo un showman McEnroe, que comenzó en plan serio: "Se te ve fantástico, ¿Te sientes tan bien cómo parece?".



Nadal, todavía secándose el sudor, le responde con normalidad: "No sé si tan bien€ He vuelto después de mucho tiempo y los principios no son fáciles. He hecho un partido serio, creo que he hecho las cosas bien y he mejorado algunas cosas. Cada día es un examen. Estoy súper contento de jugar aquí, hay un gran ambiente, muchas gracias".



McEnroe saca a relucir su cambio en la mecánica de saque, ahora con 32 años. "Nos hacemos viejos", dice Nadal sonriendo. "Dímelo a mí", responde McEnroe, haciendo que el público se ría en la grada e interrumpiendo al manacorí, que continúa: "Y quieres mejorar cosas, y sacar mejor. Siempre es interesante tener motivaciones, te hace sentir vivo€ y yo disfruto de probar cosas".



"Es el primer torneo con este saque y creo que funciona", añade Rafa Nadal. "Absolutamente", incide McEnroe.



Y entonces arranca el pequeño show de McEnroe: "Siempre estás jugando con las botellas. ¿Como ya estás mayor no sería el momento de dejarlo? ¿O te da buena suerte y no quieres dejarlo?".





