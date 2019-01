Vadillo: "El Palma Futsal juega una final contra el Jaén"

Llega el partido más decisivo de lo que se lleva de temporada para el Palma Futsal. Todavía no hay un título en juego, pero sí la opción de luchar por uno directamente, no es una final, pero como si lo fuera ya que solo hay un partido y una opción para acceder a la Final Four de la Copa del Rey. Los de Antonio Vadillo están a las puertas de conseguirlo, pero les queda un último escollo y no será nada sencillo. Los isleños visitarán el miércoles la pista del Jaén Paraíso Interior en la eliminatoria de cuartos de final que se disputa a partido único en la ciudad andaluza y que tiene como premio el billete para luchar por la Copa del Rey en una fase final que se disputará el primer fin de semana de mayo. El entrenador del conjunto mallorquín es consciente de la importancia del partido a cara o cruz que determinará cuál de estos dos equipos estará en la primera final a cuatro de la historia de la Copa del Rey de fútbol sala por lo que ha asegurado que el equipo afrontará "el partido como lo que es, una final" que tendrá en juego un premio muy goloso para cualquier entidad.

La mejor noticia para el técnico andaluz es que "están todos los jugadores disponibles" para este choque y eso, ha afirmado ante los medios que les hará más peligrosos. "Estamos a las puertas de una 'Final Four' pero es una final anticipada. Son cuartos de final a partido único y sin margen de error. Sabemos que nos vamos a enfrentar a un grandísimo rival que por méritos propios estas últimas temporadas ha realizado grandísimas temporadas y en su casa que probablemente sea la cancha más difícil de la Primera División. Somos conscientes de que somos dos equipos equilibrados y similares. Si hacemos las cosas bien tendremos posibilidades de ganar el partido", ha declarado Vadillo hoy en rueda de prensa.

El sorteo, siempre caprichoso para el Palma Futsal, deparó que el encuentro se disputara en Jaén y eso complica todavía más la situación para el conjunto mallorquín que, sin embargo, confía plenamente en sus posibilidades de llevarse el triunfo aunque ya advierten que "su afición aprieta mucho, su equipo aprieta mucho y en su casa dan un punto más de intensidad". Un reto enorme para los isleños que quieren seguir escribiendo más páginas de oro en su historia. "Cuando les lleguen los momentos de adversidad o nosotros seamos superiores con el apoyo de su afición será más llevadero y sacarán fuerzas de donde no las tengan. Creo que va a ser una eliminatoria equilibrada que se decida por detalles o el acierto de cada a portería. Al final son los aspectos que declinan estos partidos tan igualados. Tenemos que ser fieles a nuestro estilo y jugar y competir a partir del balón", ha explicado.

El técnico del Palma espera un partido que "a priori va a ser todo muy igualado como vienen siendo los últimos enfrentamientos entre Palma y Jaén" ya que llevan "cinco empates consecutivos y eso demuestra la igualdad entre los dos equipos" tanto en casa como fuera. Además, espera un encuentro con distintos planteamientos y dos equipos que proponen un fútbol sala diferente lo que le dará más emoción al envite. "Somos dos polos opuestos. Tenemos dos filosofías distintas, las dos totalmente válidas, y el ritmo del partido lo irá marcando el marcador. Nadie quiere tomar riesgos innecesarios porque no hay margen de error", ha declarado Vadillo ante los medios de comunicación.

Por su parte, Bruno Taffy califica esta cita de "partido muy difícil y a la vez un partido muy bonito" por todo lo que hay en juego y el ambiente que se vivirá en La Salobreja. Aseguraba que "todo jugador profesional quiere jugar este tipo de partidos de ambiente hostil pero que mola muchísimo, sobre todo, cuando sales de ahí con la victoria" y recordaba que "la última vez que nos hemos enfrentado a Jaén en un partido como este les ganamos y eso nunca se olvida. Fue uno de los partidos más emocionantes que tuvimos y esperamos que el partido del miércoles sea igual y salgamos con una clasificación para una Final Four inédito y esperamos estar ahí porque sería muy bonito para nosotros y para el club", ha manifestado. Además, espera un "partido muy igualado que se va a definir por detalles" y confía en la experiencia y calidad de sus compañeros para sacar el partido adelante. "Debemos intentar tener el balón, ser agresivos y atacarles. Tenemos que controlar sus puntos fuertes como la contra y el balón parado. Si todos estamos concentrados y a nuestro nivel tendremos muchas posibilidades de ganar. Tenemos que estar tranquilos. Somos un equipo de jugadores muy experimentados que han jugado muchos partidos como estos y tenemos que saber que pueden pasar muchas cosas dentro del partido y con la fe de que podemos pasar", ha analizado el brasileño.

Por último, Joselito espera "un partido muy complicado" que será "una final para los dos" equipos. El gaditano ha advertido que los jugadores de Jaén "en su campo suben su nivel de juego e intensidad gracias a su afición", pero confía en su equipo porque vienen "en una buena dinámica y trabajando muy bien. Si hacemos nuestro trabajo". El ala del Palma Futsal reconocía que en el vestuario son conscientes de que no es un partido más y que entre los jugadores han hablado de la trascendencia del partido del miércoles. "Siempre intentamos ir partido a partido y entre nosotros hablamos que este es un partido muy importante para nosotros y para el club. Tenemos que estar concentrados cuarenta minutos porque es lo que nos hará fuertes", ha expresado el jugador.