Nadal sorprende a un periodista dormido durante su rueda de prensa en Australia

Rafel Nadal ha protagonizado un divertido episodio después de su triunfo en su estreno en el Open de Australia tras derrotar en tres sets (6-4, 6-3, 7-5) al australiano James Duckworth. El mallorquín estaba escuchando una de las preguntas cuando se dio cuenta de que uno de los periodistas se había quedado dormido en su asiento. En ese momento, con muecas, hizo ver a los presentes lo que estaba sucediendo, y empezó a hablar en voz baja.



"Hoy no debe de ser interesante", bromeó Nadal ante la carcajada de los presentes, que despertaron al reportero. "¡Buongiorno, Waldo!", le dijo el manacorí, que aceptó la sentida disculpa. "No hay problema", respondió Nadal. "Sé que has cerrado los ojos para estar más concentrado en lo que estaba diciendo", continuó con la guasa el tenista entre las risas de todos.