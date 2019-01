"Con Gluditis mejoramos en el triple"

El entrenador del Iberojet Palma, Félix Alonso, indicó ayer en la presentación oficial del nuevo fichaje verdinegro, Kristaps Gluditis, que el jugador letón llega al equipo para reforzar el perímetro. "La llegada de Kristaps nos permite ser más peligrosos desde el triple, que es algo que necesitábamos, abrir más el campo y tener una amenaza más porque en ocasiones las defensas se nos cierran y sufrimos", señaló.

El joven escolta negó sentir presión por llegar a un equipo con bajas que le exigirá su aportación desde el primer momento. "Es un reto y una oportunidad que hará que me adapte al equipo de forma rápida. No siento presión por ayudar al equipo, estoy aquí para jugar como he estado haciendo ahora", indicó.

Sobre su decisión de fichar por el Iberojet Palma, el letón respondió que fue una decisión fácil. "Quería cambiar de equipo desde hacía tiempo y cuando llegó esta oferta fue fácil aceptar porque quería quedarme en España y creo que este equipo es una buena opción para mí porque puedo aportar muchas cosas para ayudar", aseguró.

Asimismo, Gluditis aseguró que el conjunto mallorquín puede llegar a estar más arriba con un trabajo coral. "Creo que podemos hacer las cosas mejor porque tenemos un gran equipo pero tenemos que trabajar juntos para llegar más lejos", concluyó.

Por su parte, el presidente del club, Guillem Boscana, que habló por primera vez después de criticar a las árbitras el pasado 6 de noviembre, apuntó que fue una oportunidad de oro que no podían dejar pasar por la situación actual del equipo. "No es un fichaje que teníamos en mente pero la baja temporal de Gilbert nos hizo decidirnos por él", aseguró el presidente de un Iberojet Palma que sigue centrado en fichar a un interior para sustituir a Jonathan Jeanne, que ya ha encontrado nuevo destino, el Prat, colista de la LEB Oro.

Félix Alonso se refirió al partido de mañana (Son Moix, 17:00 horas) ante el Tau Castelló, un rival ante el que no quiere que sus jugadores se confien. "A pesar de estar por debajo y de sumar cuatro derrotas consecutivas, siguen siendo peligrosos porque poco a poco están encontrando su nivel de juego y de acierto", señaló el técnico del Iberojet Palma.

Un partido en el que no podrá contar con Marcus Gilbert, máximo anotador del equipo. "Es una mala noticia porque nos da muchas cosas a nivel ofensivo y defensivo gracias a su capacidad atlética que ahora no tendremos", apuntó. "Tenemos que adaptarnos y ganar sin él como hicimos cuando Fran Guerra no estaba", concluyó.