Mandiola deja claro que solo quiere refuerzos "para mejorar"

Javier Mánix Mandiola, entrenador del Atlético Baleares, transmite optimismo y satisfacción. La positiva marcha de su equipo, tercero en la clasificación del Grupo III de la Segunda B y en zona de ascenso a Segunda A, es el motivo de la complacencia y orgullo que contagia el técnico vasco.

"Las notas de la primera parte del curso son buenas y ahora toca mantenerse en esta línea. De lo hecho estamos orgullosos porque nos ha traído hasta aquí, pero para llegar a buen puerto debemos seguir en esta dinámica. El equipo me transmite confianza por los hechos contrastados, los 34 puntos que ya ha sumado", ha argumentado hoy Mandiola en su exposición previa al partido del domingo ante el Castellón.

"Hubiera firmado acabar la primera vuelta terceros y con 34 puntos. Los números que tenemos son muy buenos", ha destacado el gran protagonista de la excelente racha esta temporada del conjunto blanquiazul.

Sin embargo, Mánix se enfrenta ahora como responsable técnico del Atlético Baleares a un quebradero de cabeza más, que afecta a la nueva configuración de su equipo. Con la posibilidad de realizar incorporaciones y asumir algunas bajas. Aunque, ante todo eso, impone la premisa de que "lo se decida debe ser para mejorar".

"Para subir o ganar una Liga nos faltan cosas, pero somos un equipo. Un equipo hecho y entero que para mejorar tiene que venir alguien que marque la diferencia y no es fácil conseguirlo", defiende Mánix ante la posibilidad de realizar incorporaciones.

"No queremos que con la plantilla que tenemos tan corta se nos haga larga la temporada. Si viene alguien es para lograr mejorar a los demás, porque hay partes del campo sin recambios y hemos tenido suerte que las lesiones y las tarjetas han sido escalonadas", recordó andiola sobre el verdadero potencial potencial deportivo y las carencias de su grupo. Eso sí, dejando muy claro que las opciones de los refuerzos pasan por las verdaderas posibilidades económicas del club palmesano: "Pujamos por los mismos buenos jugadores con Cartagena o Murcia y peleamos hasta dónde llegamos con nuestra cartera".

Lo que también ha querido dejar claro Mandiola es que no hay nada decidido todavía en torno al portero Rubén Miño, que ha entrenado esta semana con la plantilla del Atlético Baleares. "Entrenará toda esta semana con nosotros y luego se valorará su incorporación o no a nivel de club. Todavía no se ha decidido nada y hay otras variantes", explicó sobre la situación del ex portero catalán del Real Mallorca.

"Toca valorar que no ha competido en dos años, pero se ve por qué ha estado en equipos buenos y que es un portero de categoría. Su trayectoria en equipos de Segunda División es por algo y de la lesión está curado, así que es un portero válido para nosototros. Tanto él como otros que están en cartera", ha matizado sobre la situación de Miño. "Solo lleva tres días con nosotros y a un portero no se le conoce solo entrenando. Tiene otras facetas que se demuestran en partidos: personalidad, cómo influye en la defensa y venga el que venga será una apuesta", ha dejado claro sobre lo que busca él de un portero.

Por su parte, la plantilla del Atlético Baleares ha completado su penúltimo entrenamiento antes de enfrentarse el domingo en Son Malferit al Castellón, en el partido con el que iniciarán la segunda vuelta del Campeonato. La sesión se ha desarrollado con las ausencias de Miquel Amengual, que se encuentra en Madrid, entrenando con el equipo de Las Rozas; Pedro Ortiz, quien se ha sometido unas pruebas respiratorias; y Biel Guasp, por precaución ante la lumbalgia que ha padecido los últimos días.

"Pedro Ortiz se ha hecho unas pruebas médicas, para comprobar si está perfecto de la bronquitis que tuvo hace semanas, y Biel Guasp tiene una lumbalgia y ha descansado por precaución pero ambos, como todos, estarán disponibles el domingo", ha asegurado Mandiola. "Y Miquel Amengual ha ido a probar con un equipo de Madrid, quiere jugar porque aquí las posibilidades son mínimas y se busca lo mejor para todos. Creo que aún así estará en el banquillo el domingo", ha desvelado sobre la situación del futbolista mallorquín que busca su salida del Atletico Baleares.

Y sobre el primer rival de la segunda vuelta, Mánix destaca que se trata de un equipo que "se ha reforzado" y que "están luchando por salir de la parte baja de la clasificación", por lo que entiende que "será peligroso". "El Castellón es un equipo plagado de buenos jugadores. Han fichado y quieren salir de allí abajo. Empataron con el Barça B y equipo malo no es. Tiene buenos jugadores y nos van a dar guerra, pero sabemos a lo que jugamos. El Hércules era el mejor visitante y le ganamos", planteó el entrenador recordando el último éxito de los blanquiazules ante su afición.

"El primer tiempo contra el Hércules fue de lo mejor de la temporada. Nos cuesta mantener la portería a cero y lo logramos. Cuando ganas y la dinámica es buena estás más cerca de ganar. Porque lo afrontas creyendo en tus propias fuerzas", explicó sobre la satisfacción personal que le ha dejado la victoria ante el histórico conjunto de Alicante. "En los últimos 12 partidos de casa entre esta temporada y la anterior hemos ganado 11, aunque muchos con sufrimiento. El equipo ha demostrado que está preparado para competir ante cualquier rival", recordó el entrenador vasco para destacar el importante momento que vive su equipo.