Enric Mas correrá el Tour

Enric Mas correrá a partir del próximo 6 de julio su primer Tour de Francia. Así lo confirmó el ciclista de Artà en la presentación en Calpe (Alicante) del Deceuninck-Quick Step. "Me siento preparado. Hay gente que me dice me he saltado un escalón por no ir al Giro, pero he hecho dos veces la Vuelta y me siento preparado para ir", afirmó con rotundidad, ya que reconoció que es la carrera que le hace más ilusión poder ganar algún día.

El mallorquín, que el pasado lunes cumplió 24 años, concluyó segundo en la general de la pasada Vuelta a España, en su segunda participación en la ronda española, aunque este año apostará por probar en el Tour de Francia. "Es una obsesión para todos los ciclistas", sentenció Mas, quien señaló que la decisión de ir al Tour "se tomó en la primera concentración de pretemporada en noviembre. El equipo sé que confía en mí".

Su equipo, Deceuninck-Quick Step, se ha caracterizado por ganar las clásicas más importantes y muchas etapas en todas las carreras, aunque ha flaqueado en la general de las grandes rondas, pese a lo cual Mas confía en su escuadra. "Sabemos que en el Tour donde se necesita al equipo es en llano, en montaña hay muchos equipos mejor que nosotros y son ellos los que tienen que trabajar. Este equipo es diferente, pero en la Vuelta al final pude estar en el podio. Otros equipos apuestan todo a uno y en éste apuestan por etapas y general", analizó.

El ciclista balear reconoció que el equipo belga ha sido el ideal para poder arrancar en el mundo profesional. "Si hubiera ido a un Sky o un Movistar no hubiera tenido galones ni nada porque hay mucha gente que va mejor que yo para arriba y a lo mejor ni hubiera corrido ninguna gran vuelta. En este equipo he corrido ya dos grandes y he hecho podio en una", apuntó.

Además, reconoció que a pesar de que le llegaron ofertas de otros equipos decidió quedarse. "Tenía contrato con ellos, han llegado ofertas pero ellos me han dado la oportunidad y yo tengo que cumplir con ellos", subrayó.

Preguntado por sus objetivos en la ronda gala indicó que "personalmente yo quiero ganar, pero vamos a conocer la carrera, porque nunca he estado ahí y a ver qué pasa. Imagino una primera semana de mucha tensión, con muchas caídas y según vaya pasando la carrera mucho más tranquilo".

Además de la ronda francesa, Mas desveló que le gustaría ir algún año al Giro, "todos los ciclistas me han dicho que es la carrera mas bonita de todas y en un futuro me gustaría poder correr allí".

Sobre la etiqueta de sucesor de Alberto Contador que el ciclista de Pinto le puso el día de su retirada, Mas comentó que se lo toma como una broma y que es algo que lleva oyendo desde que corría en la Fundación de Contador antes de dar el alto al profesionalismo.

El corredor se encuentra realizando en la localidad alicantina de Calpe la segunda concentración de su equipo y al respecto dijo que ha sido "una pretemporada bastante pausada. Empezamos en noviembre pero muy poco a poco, ahora ya metiendo bastantes horas. Empiezo a competir en el Algarve y después una concentración en altura de cara al Tour". "Me gustaría alcanzar un buen punto de forma en Cataluña, aunque allí hace frío y el frío y yo no somos muy amigos, y en el País Vasco y luego a trabajar para Julian (Alaphilippe) para las clásicas, donde el año pasado demostró que era el más fuerte", señaló el ciclista de Artà.

Por último, desveló que donde más debe trabajar es en la contrarreloj, "donde se marcan diferencias", aunque confesó que "este año en el Tour son dos cronos no muy largas y supongo que voy a entrenar pero no tanto como el año pasado".