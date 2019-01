El mallorquín Javier Orellana se retira con 21 años por culpa de las lesiones

El piloto Javier Orellana ha anunciado su retirada por culpa de las lesiones. Nacido en Valencia hace 21 años, pero crecido en el motociclismo balear y formado en el Centre de Tecnificació de Motociclisme del Govern balear, el joven mallorquín ha informado a través de su cuenta de Facebook que encauzará su vida por otro camino.

"Para este 2019 he decidido dejar la competición a nivel profesional y no estaré presente en el CEV ni en ningún otro campeonato, enfocaré las carreras de otra manera... La decisión la he tomado por varias razones, una de ellas las lesiones...", ha explicado Orellana. Que agradece a varias personas, en especial a a su familia, su apoyo y ayuda durante estos años.

Javier Orellana empezó a destacar muy pronto en las carreras de mini-motos y pitbikes que se hacían en Balears, llegando a proclamarse campeón autonómico. Disputó la Cuna de Campeones Bancaja MiniGP 70 en 2008, logrando esa misma temporada el Regional de Supermoto en 65 cc. Con 13 años fue tercero en el Campeonato Mediterráneo de 125cc y después fue seleccionado para disputar la Red Bull Rookies Cup en 2011, aunque una fractura en la clavícula le impidió estar por delante al final de la competición.

En 2012 dio el salto a la European Junior Cup, copa de promoción del Campeonato del Mundo de Superbikes. En 2014 acabó segundo y en 2015 se proclamó campeón, lo que le permitió probar en el Mundial de Supersport (aunque disputando solo las pruebas del campeonato europeo). La aventura no prosperó y decidió disputar al Nacional de Velocidad, en la categoría de Stock 600.

Estos dos años en el Campeonato de España se han caracterizado por las lesiones que ha sufrido, algunas de importancia, en diversas caídas: fractura de dos dedos de la mano derecha, fractura en la pelvis y otra más en el pubis. Ahora, pese a cerrar 2018 con dos podios en las tres últimas carreras del año, ha decidido abandonar la competición.