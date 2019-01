Mandiola: "Ya nos podemos olvidar de hablar de descenso"

"Con 34 puntos ya nos podemos olvidar de hablar de descenso", sentenció ayer Manix Mandiola tras la victoria ante el Hércules. "El siguiente premio es estar entre los cuatro primeros y el objetivo es seguir estando allá arriba", aseguró el técnico del Atlético Baleares.

"Teníamos que haber matado el partido al final del primer tiempo. Con 2-0 y 45 minutos por delante, el Hércules asumió riesgos y tuvimos contras para finiquitar", explicó, y destacó que fueron muy superiores: "Tampoco nos generaron peligro. Solo el larguero; no hemos sufrido, hemos estado perfectos. Ellos no han hecho su mejor partido, son más sólidos de lo que han demostrado... sin restarnos méritos, claro". "Esperaba más oposición, pero así mejor porque lo que vale es sacar el partido adelante y tener la portería a cero", señaló Mandiola, que agregó: "En esta categoría te penalizan los errores, y no los hemos cometido. Hemos estado serios atrás".

"¿Ha venido el seleccionador de Gambia a ver a Nuha? No le hacía falta, ya se lo habría contado yo", dijo en tono jocoso Mandiola. "Ha estado bien el chaval, y encima ha marcado un gol", añadió.

"Estos jugadores nos han traído hasta aquí. Si el mercado ofrece cosas que mejoran lo que tenemos€ pero de momento estoy orgullosísimo de mi equipo, somos un equipo de verdad", concluyó.

"Para mí es especial que haya venido el seleccionador de Gambia, la verdad, espero que me convoque. Pero lo importante es el trabajo del equipo además de haber marcado", explicó Nuha. "La primera parte hemos entrado muy enchufados, hemos bajado en la segunda, pero lo teníamos controlado porque no han llegado a marcar. Es una victoria importante", destacó el delantero.

"Era un partido complicado, venía un equipo que estaba por encima nuestro. Me parece increíble ganar ocho partidos de local seguidos, lo contrario del año pasado", señaló Villapalos.