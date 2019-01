Mandiola: "Nos hará falta dar un plus ante el Hércules"

El Atlético Baleares estrenará 2019 recibiendo el domingo a las 12:00 en Son Malferit, a un rival directo de la zona de playoff. El Hércules, mejor visitante del Grupo III, aterrizará en la isla coincidiendo con el cierre de la primera vuelta para poner a prueba a los mallorquines que, paradójicamente, son el equipo que más puntos ha sumado como local.

"Es un rival importante de la parte alta, tiene mucha entidad y ello hace que el partido tenga unas connotaciones más especiales de lo normal", confesaba Manix Mandiola sobre los alicantinos, que ocupan la tercera plaza de la clasificación. El técnico de los balearicos ha alabado también las virtudes del conjunto herculano al reconocer que tiene "grandes jugadores, saben a lo que juegan y son muy sólidos".

Con diez tantos encajados, el Hércules es el equipo menos goleado del grupo y el tercero de la categoría. A pesar de ello, Mandiola no cree que el rival venga a encerrarse y aha advertido que "quizás no marcan muchos goles, pero cuando lo hacen los rentabilizan", y ha agregado que "tienen más calidad que otros rivales a los que hemos tenido que ganar a trancas y barrancas a base de casta pero esta vez nos hará falta dar un plus más porque el rival nos va a exigir".

El domingo se cortará una de las dos rachas de los locales que se cruzarán. Por un lado, las siete victorias consecutivas en su feudo frente a la década que acumulan los blanquiazules sin ganar el primer partido del año. En este sentido, Mandiola no ha escondido que "la única racha en la que pienso es en mantener la que llevamos en casa", afirmando que prefiere "ver el lado positivo" porque no tiene "nada que ver con las dinámicas pasadas".

El técnico vasco confía en "poder empezar compitiendo bien y llegando hasta donde nos dé", aunque ha recordado que "no hemos sacado resultados positivos contra los equipos de arriba y debemos empezar a hacernos valer". No obstante, Mandiola insistió en que prefiere "esta situación antes que pelear por salir de abajo", añadiendo que "lo que estamos viviendo en este tramo es mucho más llevadero que hace un año", que se luchaba por evitar el descenso.

Rovirola y Guasp causarán baja por tarjetas. El eibarrés recordó que, con estas ausencias, "no podemos completar la convocatoria", aprovechando para reivindicar que "la plantilla ahora se queda corta".