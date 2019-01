Lluís Mas debuta en el Tour Down Under con el Movistar

Lluís Mas debutará con el maillot del Movistar en el Tour Down Under (Australia), del 13 al 20 de enero, vuelta con la que el equipo español estrenará la temporada ciclista 2019.

La escuadra viaja este fin de semana a las antípodas para competir en la 21ª edición del Tour Down Under, prueba de categoría UCI WorldTour con seis etapas que abrirá el domingo 13 el critérium People's Choice Classic en Adelaida. Lluís Mas y Edu Prades, dos de los cuatro fichajes realizados por el equipo de Eusebio Unzué, formarán con Jasha Sütterlin, Jaime Castrillo, Rubén Fernández, Rafa Valls y Héctor Carretero.