Vallori: "El partido ante el Hércules es una reválida en la que no podemos fallar"

El Atlético Baleares realizó ayer por la tarde su primer entrenamiento de 2019. Guillem Vallori, una de las voces autorizadas del vestuario, habló sobre el año que entra y las expectativas del equipo en la segunda vuelta del campeonato. "La primera vuelta nos ha salido bien, pero ahora no tenemos que tirar a tierra todo el trabajo. Este año que hemos cerrado hemos hecho de Son Malferit nuestro punto fuerte y tenemos que jugar con eso. En casa hay que sumar de tres en tres. Fuera de ella debemos competir como todos los domingos", resumió el futbolista mallorquín.

Con las vistas puestas en el partido del próximo domingo ante el Hércules, el conjunto blanquiazul se ejercitó en Son Malferit dispuesto a proseguir con su magnífica racha en casa. "Será un partidazo, tercero contra cuarto. Son partidos que te dicen si podemos o no aspirar a estar por encima de la cuarta posición. En el último partido del año nos quedó un mal sabor de boca por la derrota en Lleida ante un rival al que aspiramos poder quitarle la posición que ocupa. Ahora tenemos una reválida contra el Hércules, en nuestro campo, el Día de Reyes. Es una oportunidad perfecta para sumar los tres puntos", señaló.

Tras la marcha de Nacho Heras, el conjunto blanquiazul sigue sin incorporar a ningún futbolista en sus filas, pese a contar con tres fichas libres en el club. Los buenos resultados han catapultado al equipo, pero Vallori es consciente de que no pueden relajarse. "Hace dos años estábamos a once puntos del play-off y conseguimos meternos por mérito nuestro y demérito del Badalona. Aunque estés arriba no te puedes dormir, porque nunca sabes lo que puede pasar. No podemos relajarnos. Hay que hacerlo como hasta ahora. Dejemos de hablar de play-off", apuntó el defensa.

Ya para acabar, Vallori animó a la afición para asistir este domingo al importante encuentro ante el Hércules en Son Malferit: "El Día de Reyes tiene 24 horas, nosotros solo les pedimos dos para que se acerquen hasta el campo y nos animen. Queremos brindarles el mejor regalo que puedan tener".