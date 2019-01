Rafel Nadal inicia su decimoctavo año en la ATP en Brisbane

Rafel Nadal abre 2019 en Brisbane, primer torneo oficial del año en el que el manacorí afronta su decimoctava temporada en el circuito ATP (consiguió sus primero puntos en 2001). El mallorquín, que aspira a su duodécimo Roland Garros y a recuperar el número uno mundial, se enfrenta mañana en la segunda ronda del torneo australiano a Jo-Wilfried Tsonga, que eliminó al australiano Tanashi Kokkinakis por 7-6 y 6-4 en una primera ronda en la que Nadal quedó exento al ser segundo cabeza de serie.

Nadal cerró la pretemporada jugando el torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship en Abu Dabi. El primer partido del mallorquín tras 112 días de baja fue una derrota ante el surafricano Kevin Anderson (por 4-6, 6-3, 6-4). El actual número dos mundial –Novak Djokovic es el número uno–, no jugaba desde el 7 de septiembre de 2018, cuando se tuvo que retirar lesionado ante Juan Martín del Potro en las semifinales del US Open. Lesiones en la rodilla, el abdomen o el tobillo marcaron un 2018 en el que Nadal, pese a todo, ganó su undécimo título en Roland Garros, llegó a las semifinales en Wimbledon y el US Open, y cayó en cuartos de Australia, los cuatro Grand Slam del año.

El torneo de Brisbane servirá de test a Rafel Nadal con vistas al Open de Australia. El primer Grand Slam del año, que se podrá ver por televisión al igual que el torneo de Brisbane (Eurosport) se disputa del 14 al 27 de enero. El manacorí ganó su único título en Melbourne en 2009 y acumula 80 en el circuito de la ATP .