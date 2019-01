Nadal: "Mi cuerpo no va a peor cada año, son solo accidentes"

Rafa Nadal dejó claro este martes que su prioridad es no arriesgar en lo físico, ni "dar pasos atrás" después de un año duro en "términos de lesiones" que confía comenzar de manera oficial dentro de dos días con su debut en torneo de Brisbane, al tiempo que negó una cuesta abajo en lo físico sino que lamentó "accidentes" que no empañan grandes logros.

"Me siento bien, aunque las sensaciones van con altos y bajos después de venir de un largo periodo sin competir, y con una operación reciente, así que vamos paso a paso, esas son las sensaciones", dijo en rueda de prensa en el torneo ATP 250 en suelo australiano, donde está programado su arranque de la temporada en segunda ronda ante el francés Jo-Wilfried Tsonga.

Nadal reapareció con derrota el pasado 28 de diciembre en la exhibición Mubadala World Tennis Championship, después de 112 días de ausencia en las pistas desde el US Open, y no volvió a jugar en Abu Dabi por precaución. "Me tomé un día de descanso en Abu Dabi, no jugué el segundo partido porque después de una operación no quiero dar pasos atrás", indicó.

El manacorí, que pasó por quirófano a final de año por una lesión en el tobillo, va día a día pero con intención de que sea para largo. "Después de todo lo que he sufrido el año pasado en términos de lesiones no quiero cometer el error de no competir sin estar al 100%. Ayer tuve un buen entrenamiento, despacio, en el primer día después del 'jet lag'", apuntó.

"Tenemos dos días para el debut y espero estar preparado. No vuelvo a medias, siempre intento dar lo mejor, lo único es que no quiero sufrir más que el año pasado, porque si haces muchos años seguidos como el principio del pasado y el final, mentalmente te mata. Realmente siento que he tenido un buen periodo de descanso, corto, y creo que tengo tenis para seguir mi carrera", afirmó.

"Siento que mi cuerpo no va a peor cada año, son solo accidentes, como el año pasado en Australia o el problema con mis rodillas en el US Open. Las rodillas están ahí, no es nuevo para mí, es duro perderse torneos así, muchos, pero al mismo tiempo he disfrutado de momentos fantásticos en mi carrera, conseguí más de lo que soñé y no sería justo hablar solo de las lesiones", insistió.

Para Nadal el objetivo no es el número uno sino "seguir jugando lo mejor posible y todo el tiempo que pueda", después de un 2018 del que hizo un doble balance. "Fue una temporada dura en términos de lesiones, jugué solo nueve y me tuve que retirar en dos, pero por otro lago gané cinco de esos torneos", finalizó.