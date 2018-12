Álex Alegría interesa al conjunto bermellón

El Mallorca está interesado en la cesión del delantero bético Álex Alegría, quien esta temporada juega cedido en las filas del Rayo Vallecano. "Me han llamado equipos punteros de Segunda que le quieren. Pero hasta que no hagamos movimientos no vamos a entrar a valorar ciertas cosas", reconoció David Cobeño, director deportivo del conjunto madrileño, sobre la situación del jugador. Alegría ha participado esta campaña en once partidos con el Rayo y ha anotado un único tanto.